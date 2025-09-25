Erős Gábor: Egy helyet még előre kell lépni...

– Gyanítom, nem bánná, ha a tabella május közepén, az utolsó NB II-es fordulót követően is a mostani helyzetet mutatná…

– Nyilván örülnénk neki, ugyanakkor hétfőn, a Mezőkövesd elleni találkozót követően is elmondtam, ha lehet, ha van rá lehetőség, szeretnénk egy helyezést még előrelépni – felelte Erős Gábor, akit a nyáron neveztek ki a Vasas vezetőedzőjének, és aki csapatával a 7. fordulót követően a második, azaz feljutó helyen áll.

– Mi újság a hajszálakkal? A Mezőkövesd Zsóry 4–3-as legyőzése után arról beszélt, hogy a kispadon biztosan tovább őszült.

– A játékunk szinte végig rendben volt, ugyanakkor bántó, hogy bár tudtuk, az ellenfelünk miben erős, elkövettük azokat a hibákat, amelyeket nem lenne szabad. Sajnos voltak könnyű labdavesztéseink, kétszer is szöglet után kaptunk gólt, pedig felkészültünk a jól fejelő emberekből. Egy góllal biztosan jobbak voltunk, ám a találkozó megmutatta, a Kövesd nem véletlenül szerepel jól. Hat forduló alatt csak öt gólt kapott, mi viszont hetven perc alatt négyszer is betaláltunk ellene, ami mutatja, a támadójátékunk rendben van, igaz, védekezésben mindenképpen javulni kell.

– Előző csapata, a Kazincbarcika többek között azért is jutott fel az élvonalba, mert a legkevesebb gólt kapta az NB II-es mezőnyben.

– Igen, valóban mi kaptuk a legkevesebbet, de a bajnokság elején akkor is sok gólt kaptunk, ám az edzéseken rengeteget foglalkoztunk ezzel a résszel, és szép fokozatosan sikerült is előrelépni. Hogy mást ne mondjak, tavasszal úgy indultunk, hogy az első öt mérkőzésen egyetlen gólt sem szereztek az ellenfeleink, és bár a hatodikon a Tatabánya tizenegyesből betalált, három egyre nyertünk. Az edzések azért is vannak, hogy gyakoroljuk, ami kevésbé működik, a Vasasnál is javítani akarjuk a hibákat, bízom benne, hasonló utat járunk be, mint annak idején a Kazincbarcikával.

– Hét fordulót követően már van elképzelése arról, a feljutásért vívott harcban mely riválisok lehetnek a legnagyobb ellenfelek?

– Indulás előtt azt mondtam, tíz meccs kell ahhoz, hogy ez kiderüljön, és bár még nem tartunk ott, azért már körvonalazódik. Rajtunk kívül a Honvéd, a Kecskemét, a Mezőkövesd és a Szeged is ott lehet a végelszámolásnál, a Fehérvárral kapcsolatban pedig az a kérdés, mekkora hátrányt szed össze, mert szép lassan összeáll a játéka.

– Az ötödik fordulóban a Tiszakécskét győzte le a Vasast, az ellenfélnél négy olyan futballista is szerepelt – Varga József, Lucas, Bódi Ádám és Bouard Ramos –, akivel néhány hónappal ezelőtt történelmi sikert ért el.

– Meglepődik, ha azt mondom, a Mezőkövesdben több olyan labdarúgó játszott ellenünk vagy volt a keretben, akivel korábban együtt dolgoztam? Ez a profi világ, és bár az emlékek nagyon szépek, a futballistákkal mindig jó találkozni, beszélgetni, de most már más célokért harcolunk.

– Milyen mérkőzésre számít vasárnap a Soroksár ellen? A rivális az első öt bajnokiján nyeretlen maradt, azóta viszont a Szentlőrincet és a Szegedet is legyőzte.

– Nagyon szimpatikus csapat a Soroksár, jó a kapcsolatom Lipcsei Péter vezetőedzővel, akivel korábban csapattársak is voltunk. Tetszik az a gondolkodásmód, amit a klubnál képviselnek, vagyis hogy fiatalokat építenek fel, ám tegyük hozzá, a csapat játéka éppen ezért hektikus. Mi saját magunkra koncentrálunk, szeretnénk az eddig mutatott támadójátékot megtartani, mellette pedig rendbe tenni a védekezésünket. Ha ideveszem a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-találkozót, az utóbbi három mérkőzésünkön rendre négy gólt szereztünk, ez nagyon jó, de egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy hazai pályán hármakat kapjunk. Ha fegyelmezetten betartjuk, amit megbeszélünk, lesz esélyünk az újabb győzelemre. Sok pozitív visszajelzést kapunk, többek között a szurkolóinktól is, azon vagyunk és leszünk, hogy ez a folytatásban is így maradjon.

AZ NB II

8. FORDULÓ

Szeptember 28., vasárnap

16.00: Mezőkövesd Zsóry FC–BVSC-Zugló

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Videoton FC Fehérvár

19.00: Soroksár SC–Vasas FC

19.00: Tiszakécskei LC–Budafoki MTE

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–FC Ajka

19.00: Kecskeméti TE–Aqvital FC Csákvár

Szeptember 29., hétfő

20.00: Budapest Honvéd FC–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)