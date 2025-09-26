„A polgármester kivégzi a szolnoki labdarúgást” – közleményt adott ki az NB III-as klub

Nemzeti Sportrádió

A labdarúgó NB III-ban szereplő Szolnoki MÁV pénteken hivatalos honlapján tett közzé egy elkeseredett hangvételű levelet, amelyben egyebek mellett arról tájékoztatta a szurkolókat, szülőket, hogy a megítélt támogatás elmaradása miatt a labdarúgó létesítményt már nem tudják fenntartani, emiatt az utánpótlásban 800 gyermek napi sportolása került veszélybe. Írtak arról is, hogy a település polgármestere, Györfi Mihály több milliárd forinttal támogatja a szolnoki sportéletet, a labdarúgásra azonban 50 millió forintot sem akar áldozni.

„Szolnok polgármestere levélben tájékoztatta klubunkat, hogy az idei évre betervezett és már elfogadott támogatást az ígérete ellenére mégsem tudja biztosítani. Az idei évben mindössze 5 millió forinttal járult hozza az önkormányzat a működéshez, üzemeltetéshez. Tájékoztatjuk a sportolóinkat, szülőket, dolgozóinkat, ezzel együtt a közvéleményt, hogy a megítélt támogatás elmaradása miatt a létesítményt fenntartani nem tudjuk!” – olvasható a Szolnoki MÁV hivatalos honlapján.

A közleményben kiemelték, a szolnoki önkormányzat évente több milliárd forintot költ el a sportra, a labdarúgó létesítmény üzemeltetéséhez azonban nem hajlandó segítséget nyújtani: „A klubunk önerőből több száz millió forintot költ a létesítmény fenntartásra és a klubok finanszírozására, de a polgármester ehhez 50 millió forinttal sem akar hozzájárulni úgy, hogy közben több milliárd forinttal támogatja a szolnoki sportéletet, kivéve a labdarúgást. Az önkormányzat évente több milliárdot költ sportra. Ezen belül a Sportcentrum milliárdos költségvetéssel működik, Olajbányász 2020 Kft.-t közel 500 millió forinttal támogatja az önkormányzat és önkormányzati tulajdonú cégeken keresztül. Ezzel szemben ezt az elenyésző összeget sem akarja már biztosítani a labdarúgás létesítmény üzemeltetéséhez.”

Hangsúlyozták, ezzel a döntéssel a polgármester kivégzi a szolnoki labdarúgást: „Döntése érthetetlen és elfogadhatatlan, semmibe veszi a megépített kitűnő minőségű létesítmény működését. Ezzel megakadályozza 800 gyermek napi edzés lehetőségét és versenyzését. Tudva mindezt úgy, hogy a társasági adó adta lehetőségből a klub által felépített létesítmény a megfelelő elszámolás után az önkormányzat tulajdonába kerül. Elfogadhatatlan számunka, hogy egy megyei jogú város polgármestere »kivégzi« a szolnoki labdarúgást, teszi ezt úgy, hogy  a földterület az önkormányzaté és ezért a klub bérleti díjat fizet, valamint helyi adóban (építmény adó, iparűzési adó) is befizet több millió forintot.”

