„A polgármester kivégzi a szolnoki labdarúgást” – közleményt adott ki az NB III-as klub

„Szolnok polgármestere levélben tájékoztatta klubunkat, hogy az idei évre betervezett és már elfogadott támogatást az ígérete ellenére mégsem tudja biztosítani. Az idei évben mindössze 5 millió forinttal járult hozza az önkormányzat a működéshez, üzemeltetéshez. Tájékoztatjuk a sportolóinkat, szülőket, dolgozóinkat, ezzel együtt a közvéleményt, hogy a megítélt támogatás elmaradása miatt a létesítményt fenntartani nem tudjuk!” – olvasható a Szolnoki MÁV hivatalos honlapján.

A közleményben kiemelték, a szolnoki önkormányzat évente több milliárd forintot költ el a sportra, a labdarúgó létesítmény üzemeltetéséhez azonban nem hajlandó segítséget nyújtani: „A klubunk önerőből több száz millió forintot költ a létesítmény fenntartásra és a klubok finanszírozására, de a polgármester ehhez 50 millió forinttal sem akar hozzájárulni úgy, hogy közben több milliárd forinttal támogatja a szolnoki sportéletet, kivéve a labdarúgást. Az önkormányzat évente több milliárdot költ sportra. Ezen belül a Sportcentrum milliárdos költségvetéssel működik, Olajbányász 2020 Kft.-t közel 500 millió forinttal támogatja az önkormányzat és önkormányzati tulajdonú cégeken keresztül. Ezzel szemben ezt az elenyésző összeget sem akarja már biztosítani a labdarúgás létesítmény üzemeltetéséhez.”

Hangsúlyozták, ezzel a döntéssel a polgármester kivégzi a szolnoki labdarúgást: „Döntése érthetetlen és elfogadhatatlan, semmibe veszi a megépített kitűnő minőségű létesítmény működését. Ezzel megakadályozza 800 gyermek napi edzés lehetőségét és versenyzését. Tudva mindezt úgy, hogy a társasági adó adta lehetőségből a klub által felépített létesítmény a megfelelő elszámolás után az önkormányzat tulajdonába kerül. Elfogadhatatlan számunka, hogy egy megyei jogú város polgármestere »kivégzi« a szolnoki labdarúgást, teszi ezt úgy, hogy a földterület az önkormányzaté és ezért a klub bérleti díjat fizet, valamint helyi adóban (építmény adó, iparűzési adó) is befizet több millió forintot.”

A polgármester szolnokiaknak küldött levelét itt töltheti le.