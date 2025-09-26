Nemzeti Sportrádió

Tekvondó: virtuális országos bajnokság – Európában először nálunk

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.26. 15:42
null
Címkék
tékvondó utánpótlás utánpótlássport
Nem csupán a hazai tekvondóbajnokságok históriájában lesz szeptember utolsó szombatján az első olyan ob, amely a virtuális térben zajlik, hanem Európában is a legelső ilyen következik.

A harci videojátékok korában, a különösen a fiatalok körében népszerű „ütök-rúgok” internetes programok kimeríthetetlenül gazdag és mindennapjainkat sűrűn átszövő világában is egyedi sporteseményt kínál szeptember 27-én a Magyar WT Taekwondo Szövetség:

idehaza és Európában is az első, a világon pedig a harmadik virtuális országos bajnokságot.

A koreai gyökerű, és az olimpiai programban is szereplő küzdősport honi szövetségének honlapján olvasható a bejelentés a különleges ob-ról, amelynek nemzetközi „előélete” igencsak fiatal.

„A két évvel ezelőtti, szingapúri Olimpiai E-sport Héten kezdődött minden, majd a Taekwondo Világszövetség Virtuális Bajnoksága 2024-ben nyitotta ki igazán az e-sport kapuit a sportág számára” – írta a szövetség, kiemelve, hogy

A figyelemfelkeltő híranyag szerint újabb történelmi pillanatot ünnepelhet a magyar tekvondó, amely lépést tartva az online lehetőségek térhódításával, különleges országos bajnokságot rendez a Honvéd Vívócsarnokában. A meghívásos rendszerben zajló esemény célja, hogy bemutassa, miként illeszthető a sportág tradíciója a legújabb digitális technológiákhoz.

A magyar szövetség az első európai, meghívásos tornát teszt jelleggel bonyolítja le – folytatódik az ismertető, amely szerint felnőtt (18 év felettiek) és junior (14–17) korcsoportokban, vegyes kategóriákban rendezik a mérkőzéseket.

Annak megértésére, hogy hogyan is kell elképzelni egy virtuális tekvondós összecsapást, a honlap filmes illusztrációval is szolgál: az egyik azt mutatja be, miképpen debütált a szingapúri Olimpiai E-sport Héten a nagyvilág előtt a sportág új műfaja, a másikon pedig megtekinthető az összefoglaló a 2024-es, szingapúri virtuális világbajnokságról, amelyen amúgy két magyar is szerencsét próbált.

Aki pedig élőben kíváncsi az első magyar és kontinentális szinten is egyedi nemzeti bajnokságra, annak a helye szeptember utolsó szombatján a Dózsa György úti Honvéd-csarnokban van, ahová a belépés ingyenes!

(Kiemelt kép forrása: Magyar WT Taekwondo Szövetség)

tékvondó utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosárlabda: kik lehetnek a meghatározó fiatalok a női NB I-ben?

Utánpótlássport
3 órája

Labdarúgás: az U17-es fiúk kikaptak, az U15-ös lányok nyertek

Utánpótlássport
21 órája

Atlétika: Szabados Ármin nem tett le az U20-as világrekordról

Utánpótlássport
Tegnap, 16:30

Kajak-kenu: száznál is több érem, megannyi örök emlék

Utánpótlássport
Tegnap, 10:03

Tenisz: a negyeddöntőig jutott a leánypáros az U16-os Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:08

Asztalitenisz: továbbjutás vegyes csapatversenyben az U13-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.24. 21:39

Vízilabda: kevés gyerekkel is minőségi munka folyik Fehérváron

Utánpótlássport
2025.09.24. 20:45

Kosárlabda: fiatalok, akikre érdemes lesz odafigyelni a férfi NB I-ben

Utánpótlássport
2025.09.24. 19:41
Ezek is érdekelhetik