Tekvondó: virtuális országos bajnokság – Európában először nálunk

A harci videojátékok korában, a különösen a fiatalok körében népszerű „ütök-rúgok” internetes programok kimeríthetetlenül gazdag és mindennapjainkat sűrűn átszövő világában is egyedi sporteseményt kínál szeptember 27-én a Magyar WT Taekwondo Szövetség:

idehaza és Európában is az első, a világon pedig a harmadik virtuális országos bajnokságot.

A koreai gyökerű, és az olimpiai programban is szereplő küzdősport honi szövetségének honlapján olvasható a bejelentés a különleges ob-ról, amelynek nemzetközi „előélete” igencsak fiatal.

„A két évvel ezelőtti, szingapúri Olimpiai E-sport Héten kezdődött minden, majd a Taekwondo Világszövetség Virtuális Bajnoksága 2024-ben nyitotta ki igazán az e-sport kapuit a sportág számára” – írta a szövetség, kiemelve, hogy

a folytatás pedig szeptember 27-én lesz Budapesten.

A figyelemfelkeltő híranyag szerint újabb történelmi pillanatot ünnepelhet a magyar tekvondó, amely lépést tartva az online lehetőségek térhódításával, különleges országos bajnokságot rendez a Honvéd Vívócsarnokában. A meghívásos rendszerben zajló esemény célja, hogy bemutassa, miként illeszthető a sportág tradíciója a legújabb digitális technológiákhoz.

A magyar szövetség az első európai, meghívásos tornát teszt jelleggel bonyolítja le – folytatódik az ismertető, amely szerint felnőtt (18 év felettiek) és junior (14–17) korcsoportokban, vegyes kategóriákban rendezik a mérkőzéseket.

Annak megértésére, hogy hogyan is kell elképzelni egy virtuális tekvondós összecsapást, a honlap filmes illusztrációval is szolgál: az egyik azt mutatja be, miképpen debütált a szingapúri Olimpiai E-sport Héten a nagyvilág előtt a sportág új műfaja, a másikon pedig megtekinthető az összefoglaló a 2024-es, szingapúri virtuális világbajnokságról, amelyen amúgy két magyar is szerencsét próbált.

Aki pedig élőben kíváncsi az első magyar és kontinentális szinten is egyedi nemzeti bajnokságra, annak a helye szeptember utolsó szombatján a Dózsa György úti Honvéd-csarnokban van, ahová a belépés ingyenes!

