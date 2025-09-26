Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

Márpedig az élvonabeli FK Csíkszereda és a jelenleg Liga 2-es, de a kupát 2022-ben és 2023-ban is elhódító Sepsi OSK egyaránt a második kalapból várta a sorsolást, és mivel mindkettő a C-csoportba került, biztossá vált, hogy a december 16-18. között esedékes harmadik fordulóban megmérkőznek majd egymással Sepsiszentgyörgyön. A csoport további tagjai az élvonalbeli Universitatea Cluj és Otelul Galati, a másodosztályú Metalul Buzau és a Liga 3-as Sporting Liesti. Az FK-nak a kolozsvári és a bodzavásári együttessel kell majd játszania közülük, a Sepsinek pedig a galaciakkal és Liesti-tel.

Zsóri Dániel klubja, az aradi UTA a legnehezebbnek tűnő B-csoportba került, ahol a Superliga élén álló Universitatea Craiova és Petrolul Ploiesti mellett a harmadosztályú Sanatatea lesz az ellenfele – utóbbi, azaz a kolozsváriak szakmai igazgatója Miriuta László. A csoport másik két tagja a bajnok FCSB és a Gloria Bistrita.