Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

2025.09.26. 16:00
Fotó: Imago Images
Sepsi OSK Román Kupa FK Csíkszereda
Az előző idényhez hasonlóan azonos csoportba került a két székelyföldi csapat a labdarúgó Román Kupában, de ezúttal a pályán is össze kell majd csapniuk egymással. A sorozat speciális lebonyolítási rendszerében ugyanis minden együttes három mérkőzést játszik a hatos csoportokban, és az azonos kiemelési kalapból kisorsolt gárdákból mindenképpen találkozniuk el.

Márpedig az élvonabeli FK Csíkszereda és a jelenleg Liga 2-es, de a kupát 2022-ben és 2023-ban is elhódító Sepsi OSK egyaránt a második kalapból várta a sorsolást, és mivel mindkettő a C-csoportba került, biztossá vált, hogy a december 16-18. között esedékes harmadik fordulóban megmérkőznek majd egymással Sepsiszentgyörgyön. A csoport további tagjai az élvonalbeli Universitatea Cluj és Otelul Galati, a másodosztályú Metalul Buzau és a Liga 3-as Sporting Liesti. Az FK-nak a kolozsvári és a bodzavásári együttessel kell majd játszania közülük, a Sepsinek pedig a galaciakkal és Liesti-tel.

Zsóri Dániel klubja, az aradi UTA a legnehezebbnek tűnő B-csoportba került, ahol a Superliga élén álló Universitatea Craiova és Petrolul Ploiesti mellett a harmadosztályú Sanatatea lesz az ellenfele – utóbbi, azaz a kolozsváriak szakmai igazgatója Miriuta László. A csoport másik két tagja a bajnok FCSB és a Gloria Bistrita.   

 

