Tizennyolc magyar indul a nyílt vízi úszó Európa-kupa utolsó állomásán

A magyar szövetség közleménye szerint a férfiaknál tizennégy, a nőknél pedig négy magyar indul a 10 kilométeres viadalon.

A férfiaknál az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávid mellett gyakorlatilag az összes olyan korosztályos versenyző rajthoz áll, aki a jövő évi, hazai rendezésű junior Eb-n esélyes a csapattagságra.

A hölgyeknél az Európa-bajnok Mihályvári-Farkas Viktória és a felnőttválogatott Juhász Janka mellett a juniorok között már többszörös érmes Nagy Napsugár, valamint Gulyás Fanni vág neki a viadalnak.

A verseny reggel 9 órakor rajtol.

A MAGYAR ÚSZÓVÁLOGATOTT KERETE

Férfiak: Barabás Imre, Betlehem Dávid, Hartmann Máté, Huszti Márton, Kárpáti Máté, Kreisz Bálint, Nagy Nándor, Nagy Péter, Marosszéki Armand, Pittlik Zsigmond, Poteczin Dániel, Sárkány Zétény, Szathmáry Zsombor, Varga Levente

Nők: Gulyás Fanni, Juhász Janka, Mihályvári-Farkas Viktória, Nagy Napsugár.