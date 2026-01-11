Spanyol Szuperkupa: FC Barcelona–Real Madrid döntő

A spanyol Szuperkupa döntőjében El Clásicót rendeznek Szaúd-Arábiában, azaz a Barcelona a Real Madrid ellen küzd meg a trófeáért. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ
FC BARCELONA–REAL MADRID 1–0 – élőben az NSO-n!
Dzsidda, Abdullah király Stadion, 20 óra (TV: Sport 2). Vezeti: Munuera
BARCELONA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde – F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, G. García, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Raphinha (36.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
