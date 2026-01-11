Nemzeti Sportrádió

Spanyol Szuperkupa: FC Barcelona–Real Madrid döntő

2026.01.11. 19:47
Fotó: Getty Images
Real Madrid Barcelona spanyol foci spanyol Szuperkupa El Clásico spanyol labdarúgás
A spanyol Szuperkupa döntőjében El Clásicót rendeznek Szaúd-Arábiában, azaz a Barcelona a Real Madrid ellen küzd meg a trófeáért. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

SPANYOL SZUPERKUPA
DÖNTŐ
FC BARCELONA–REAL MADRID 1–0 – élőben az NSO-n!
Dzsidda, Abdullah király Stadion, 20 óra (TV: Sport 2). Vezeti: Munuera
BARCELONA: Joan García – Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde – F. de Jong, Pedri – Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha – Lewandowski. Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
REAL MADRID: Courtois – Valverde, R. Asencio, Huijsen, Carreras – Camavinga, Tchouaméni, Jude Bellingham – Rodrygo, G. García, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Raphinha (36.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

Kapcsolódó tartalom

Spanyol Szuperkupa: sorozatban negyedszer Barcelona–Real Madrid a döntőben

Federico Valverde és Rodrygo góljára Alexander Sörloth válaszolt.

A Barcelona ötöt vágott a Bilbaónak, és bejutott a spanyol Szuperkupa döntőjébe

Raphinha duplázott, Fermín López is brillírozott– már az első félidőben eldöntötték a meccset a katalánok.

Kylian Mbappé is bevethető a Barca elleni Szuperkupa-döntőn

KEZDÉS: 20.00. Xabi Alonso edzőként az első trófeáját nyerheti meg a Real Madriddal, Hans-Dieter Flick a negyedikre hajt a Barcával.

Dzsidda, Barcelona – Budapest? – Smahulya Ádám jegyzete

NS-VÉLEMÉNY. Parázs, izgalmas csatára van kilátás.

PERCRŐL PERCRE

