NHL: Logan Cooley nagy napja: négy gól és egy gólpassz a Vegas ellen

Pályafutása során először jutott el egy mérkőzésen négy gólig Logan Cooley. A Utah Mammoth hokisa a Vegas Golden Knights ellen remekelt, az elején Dylan Guenther találatánál ő adta a gólpasszt, majd négyszer is betalált.

Cooley október végén a St. Louis 7–4-es legyőzése alkalmával már eljutott három gólig, összesen 13 gólnál jár a mostani idényben, csapata pedig visszavágott a négy nappal korábbi vereségért, amikor a Vegas 4–1-re nyert Utahban.

A hétfői nap egyetlen idegenbeli győzelmét a Florida Panthers érte el, amely nyolcat vágott Nashville-ben. A floridaiaknál 12 játékos jutott el legalább egy pontig, de Sam Reinhart és Carter Verhaeghe a gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. A Predators már 11 másodperc után gólt kapott, és az utolsó kilenc meccsét számítva a nyolcadik vereségét szenvedte el.

Alekszander Ovecskin ezúttal nem volt eredményes, a Washington azonban így is magabiztosan győzte le a Columbust. Három vereség után nyert újra a Los Angeles Kings, amelyet az Ottawa ellen örülhetett. Jól megy otthon a Detroitnak, amely rendes játékidőben még nem kapott ki saját otthonában, és ha a következő hazai meccsén sem marad alul, akkor beállítja a 2016 októbere és decembere között felállított tízmeccses klubrekordot. Brandon Hagel két góllal és egy gólpasszal zárt, a Tampa Bay a Philadelphia ellen aratta sorozatban a negyedik győzelmét, míg a New York Rangers a St. Louis ellen zárta le négy meccsig tartó vereségsorozatát.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–Detroit Red Wings 4–3

New York Rangers–St. Louis Blues 3–2

Tampa Bay Lightning–Philadelphia Flyers 3–0

Washington Capitals–Columbus Blue Jackets 5–1

Nashville Predators–Florida Panthers 3–8

Los Angeles Kings–Ottawa Senators 2–1

Utah Mammoth–Vegas Golden Knights 5–1