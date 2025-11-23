A Karcag játékosainak kellett lecsillapítani a szurkolóikat a Tiszakécske elleni döntetlen után

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–KARCAGI SC 1–1 (0–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Visinka, Varga J., Valencsik (Grünwald, 34.) – Bódi, Horváth E. (Takács T., 75.), Szekér (Vukk, 88.), Pataki – Myke Ramos, Zámbó (Géringer, 88.). Vezetőedző: Pintér Csaba

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Girsik Á. (Sághy, 68.) – Szűcs K. – László D. (Hidi P., 62.), Bodor (Kohut, 62.), Fábián B., Sain B. (Győri Á., 77.) – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Pataki B. (46.) ill. Sain (14.)

Kiállítva: Fazekas L. (64.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Az első húsz perc kivételével rendben volt a játékunk. A Karcagtól azt kaptuk, amit vártunk. Szervezett kemény, stabil csapat, nehéz ellene ritmust váltani. Ennek ellenére megvoltak a lehetőségeink, csak az a kicsi plusz hiányzott, amit gólra tudtunk volna váltani.

Varga Attila: – Nagyon jól kezdtünk, az első harminc percben mi domináltunk, onnantól labdákat veszítettünk, ami ahhoz vezetett, hogy ránk jött a Tiszakécske. A második félidőben, amikor emberhátrányba kerültünk, óriási szívvel dolgozott mindenki. A kiállítás miatt a tervezett cseréket át kellett értékelnem, így a játékunk támadásban már nem volta annyira hatékony, de egymásért is küzdöttek a játékosok.



ÖSSZEFOGLALÓ

A meccs első félórájában hatalmas a karcagi fölény volt érezhető: Varga Attila tanítványai ugyanis folyamatosan támadták a hazaiak kapuját. Ezt Sain Balázs bombája koronázta meg, amivel meg is szerezték a vezetést a vendégek. A Tiszakécske dolgát az is nehezítette, hogy már az első félidőben elveszítette Valencsik Dávidot, akit sérülés miatt kellett lecserélni. A félidő végéig továbbra is a Karcag uralta a játékot, de már nem helyezett olyan nagy nyomást az ellenfelére, mint korábban.

A Tiszakécske Pataki Bence révén, a második félidő szó szerinti első támadásából egyenlített, majd ezután is sokkal bátrabbak voltak a hazaiak. Közel húsz perccel később a karcagi Fazekas Lóránt úgy követett el egy sárga lapos szabálytalanságot, hogy előtte már begyűjtött egy figyelmeztetést, így megkapta a pirosat is és így idő előtt mehetett zuhanyozni. Ezután a legnagyobb gólszerzési lehetőség a kécskei Myke Ramos fejesénél volt, a vendégek védője, Szekszárdi Tamás azonban hősiesen mentett. Az eredmény a mérkőzés végéig már nem változott, a döntetlen a játék képe alapján igazságosnak mondható. A lefújás után mindenki a vendégszektorra figyelt, ahová a biztonsági őrök nagyobb csoportjának kellett kivonulnia. A vendégek szurkolóit csak saját csapatuk játékosai tudták lenyugtatni – lezárva ezzel a meccs utáni balhét. 1–1

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy egymás ellen a mezőny két újonca, az egyaránt két mérkőzés óta veretlen Tiszakécske és a négy ponttal és egy hellyel előtte álló Karcag.