NBA: Jokics emlékezetes tripla duplája; rekordbeállítás a Pistonstól

A Detroit Pistons 122–117-re győzött az Indiana Pacers otthonában, ezzel beállította a klub fennálló rekordját: sorozatban 13. győzelmét aratta. Caris LeVert idénycsúcsnak számító 19 ponttal és fontos büntetőkkel biztosította a sikert.



A Toronto Raptors továbbra is magabiztos formában játszik: Brandon Ingram 37 pontjával 110–99-re múlták felül a sérülésektől sújtott Cleveland Cavaliers együttesét, így már nyolcmeccses győzelmi szériánál tartanak.

A New York-i derbit is a vendégek nyerték: Karl Anthony-Towns 37 ponttal és 12 lepattanóval vezette a New York Knicks csapatát a Brooklyn Nets 113–100-as legyőzéséhez – a Knicks zsinórban 12. alkalommal intézte el városi riválisát.

A nap egyik kiemelt története volt Tyler Herro visszatérése: a Miami Heat dobógépe idénybeli debütálásán 24 ponttal segítette csapatát 106–102-es sikerhez a Dallas Mavericks ellen. Mellette Kel'el Ware 20 ponttal és 18 lepattanóval villogott.

A Denver Nuggets triplaparádét rendezett Memphisben: Jamal Murray 29 ponttal, Peyton Watson 27-tel zárt, míg Nikola Jokics 17 ponttal, 16 gólpasszal és 10 lepattanóval hozott újabb tripla duplát a Memphies Grizzlies elleni 125–115-ös győzelem során.

A Portland Trail Blazers Jerami Grant 35 pontos teljesítményével 115–103-ra győzte le a mélyrepülésben lévő Milwaukee Bucksot, amely így már ötödik mérkőzését veszítette el egymás után.

Véget ért a New Orleans negatív szériája is: Zion Williamson 29 ponttal vezette a New Orleans Pelicans csapatát a Chicago Bulls elleni 143–130-as győzelemhez, amely a csapat kilencmeccses vereségsorozatát szakította meg.

A Houston Rockets könnyed 114–92-es idegenbeli sikert aratott a Phoenix Suns felett, elsősorban Amen Thompson 28 és Aaron Holiday 22 pontos teljesítményének köszönhetően – utóbbi hat triplát is dobott.

A Golden State Warriors látványos 134–117-es diadalt mutatott be: Stephen Curry 31 pontig jutott, így újabb 30+ pontos estével járult hozzá, hogy a Utah Jazz ellen megszakadjon a Warriors hárommeccses rossz szériája.

DeMar DeRozan 33 ponttal húzta a Sacramento Kingset, amely tízpontos hátrányból állt fel a rendes játékidő végén, majd hosszabbításban 117–112-re legyőzte a vendég Minnesota Timberwolvest.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Detroit Pistons 117–122

Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers 110–99

Brooklyn Nets–New York Knicks 100–113

Miami Heat–Dallas Mavericks 106–102

Memphis Grizzlies–Denver Nuggets 115–125

Milwaukee Bucks–Portland Trail Blazers 103–116

New Orleans Pelicans–Chicago Bulls 143–130

Phoenix Suns–Houston Rockets 92–114

Golden State Warriors–Utah Jazz 134–117

Sacramento Kings–Minnesota Timberwolves 117–112