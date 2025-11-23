Meglepetés: Szegeden nyert az Ajka

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–FC AJKA 0–1 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 681 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Sinkovicz Dániel)

SZEGED-CSANÁD GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Pejovics (Suljic, 57.), Tóth B. – Miskolczi, Rabatin (Vágó L., 76.), Márkvárt, Kurdics (Kalmár, 66.) – Novák Cs. (Holman, 66.) , Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Kenderes, Tar, Garai – Tóth G. – Mohos (Rideg, 74.), Sejben, Doncsecz (Kirchner, 85.) – Csóka D. (Csizmadia, 67.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Kovács N. (29.)

MESTERMÉRLEG

Aczél Zoltán: – Keresem a szavakat, de nem találom... Nem értem, miért nem tudtuk átérezni, hogy győzelem esetén fellépünk a harmadik helyre. Nagyon gyengén futballoztunk, az első félidő értékelhetetlen volt. Tudtuk, hogy az Ajka kontrázik, defenzív játékot mutat, de látva a mi gyengeségünket, felbátorodtak. A sokadik sansz, hogy a dobogó közelében lehessünk, ehhez képest az Ajka elérte a célját, és remekül lemenedzselte a találkozót.

Csábi József: – Nagyon jó, remek kerettel rendelkező csapat a Szeged, amelynek az otthonában nyertünk, ez pedig a mi életünknek fontos része. Jól reagáltunk a hazaiak taktikai felállására, kontrolláltuk a meccset, a vezetést is megszereztük. Végig feszesek voltunk, ez pedig sikerhez vezetett. A minőség megvan, eddig a fegyelem és a feszesség hiányzott, de most már a második mérkőzés óta ez is rendben van.

ÖSSZEFOGLALÓ

Eseménytelenül telt el a mérkőzés első negyede, amelyben a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, ha pedig volt helyzet, abból Doncsecz Levente sem talált célt. A 29. percben Kovács Nikolasz eltalálta a kaput, igaz, a gólhoz az is kellett, hogy a labda az egyik védőn irányt változtasson, 0–1.

A szegediek első helyzetére egészen az 54. percig kellett várni, akkor Novák Csanád fejelt éppen csak a bal kapufa mellé. Lassan, körülményesen járatta a labdát a Szeged, az Ajka viszont sok mozgással védekezve zárta a területeket. Az eseménytelenség a vendégeknek kedvezett, akik azért gyors támadásokat is vezettek, és végül megérdemelten nyertek. 0–1



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a legutóbb a Honvéd otthonában döntetlent kiharcoló, 226 játékperce gólt sem kapó Szeged a négyes vereségsorozatát az előző körben a Soroksár legyőzésével lezáró Ajka ellen.