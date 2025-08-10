Sportrádió

NB III: hihetetlen gól bedobásból, pedig sportszerűségnek indult – videó

2025.08.10. 14:39
labdarúgás MTK Pénzügyőr NB III
Az NB III Délnyugati csoportjának harmadik fordulójában az MTK második csapata hazai pályán 4–0-ra verte a Pénzügyőrt, ám a vasárnapi mérkőzés nem az eredmény okán került a figyelem középpontjába, hanem az első gól szürreális körülményei miatt...

A második félidő elején, 0–0-s állásnál a vendégek támadását szabálytalanság előzte meg, de az előnyszabály miatt folytatódhatott a játék, gól azonban nem esett. A támadó, Megyeri Márk a földön maradt, így a Pénzügyőr kapusa, Steer Bence oldalra rúgta a labdát, hogy a sérültet elláthassák.

A bedobást az MTK egyik játékosa, Vitályos Viktor végezte el, eredetileg az ellenfél kapusának szánva a labdát. Azonban az átadás a kelleténél erősebbre sikerült, ami meglepte a gólvonaltól meglehetősen távol helyezkedő Steert. Bár megpróbálta elkapni, csak beleérni tudott, a labda pedig a kapuba pattant – részletezte a Magyar Nemzet.

Normál esetben bedobásból közvetlenül nem lehet gólt szerezni, ám mivel a kapus hozzáért a labdához, a találat szabályosnak minősült.

NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
MTK Budapest II–Pénzügyőr SE 4–0 (0–0)

 

