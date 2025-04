Révész Attila elnézést kért az első félidőben lecserélt játékosától

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Kisvárda sorozatban nyolcadik győzelmét aratta. A BVSC elleni vasárnapi mérkőzés 33. percében a zuglóiak már két góllal vezettek, amikor Révész Attila lecserélte Raúl-Martin Stefant. „A mérkőzés elején azt éreztem, hogy nagyon tompán és pontatlanul játszunk, néhány játékos nem volt megfelelően felpörögve. Tudtuk, hogy Raúl Stefannak a nagyapja halála miatt lelki vívódásai vannak, de azt gondoltuk, hogy ezt a héten már lerendezte. Ennek ellenére a meccsen azt láttam, hogy a többieket is húzza lefelé ezzel a negatív hozzáállással, ezért gyorsan kellett cselekedni, még ha ők ezt nehezen is értik meg” – értékelt a mérkőzést követően Révész Attila.

A Kisvárda vezetőedzője a klubhonlapnak nyilatkozva árnyalta megszólalását. „Eszem ágában sem volt megbántani a játékosunkat, sőt, éppen ellenkezőleg, meg szerettem volna védeni attól, hogy esetleg a teljesítménye miatt kritizálják. A sajnálatos haláleset április elején történt, azóta Raúl már játszott a Paks ellen a kezdőcsapatban, majd ott volt velünk Csákváron is. Többször beszélgettem vele, úgy érezte, készen áll a játékra, de a jelek szerint ez hosszabb folyamat, ezért használtam ezt a szót, hogy vívódik. Amúgy pedig teljesen át tudom érezni a helyzetét, hiszen éppen a mérkőzés előtti napon veszítettem el a legjobb barátomat, közvetlen munkatársamat, ami engem is megviselt, de a meccs is segített abban, hogy feldolgozzam a történteket. A csapat is úgy ment ki a pályára, hogy az elhunytakért is játszunk. Sajnálatos, hogy ilyen szereplés mellett nem a győzelmi és a klubrekordot jelentő veretlenségi sorozatról szólnak a hírek, hanem a bulvár által kiragadott nyilatkozatrészlet miatt kell magyarázkodnunk. Ezzel együtt, ha megbántottam, Raúl-Martin Stefantól elnézést kérek, ahogy azt személyesen is megtettem” – mondta Révész.

„Nem éreztem úgy, hogy zavar lett volna még a fejemben a haláleset miatt, a meccs további részében bizonyítani szerettem volna ezt, de lecseréltek, ami rosszul érintett, de beletörődtem. A csapat szerencsére fordított és nyert, ez a legfontosabb. Ami Révész Attila szavait illeti, megbeszéltük a történteket, elmondta, hogy a helyzetet és engem szeretett volna tisztázni, nehogy a teljesítményemet érje kritika. Részemről ezek után sincs semmi probléma, Révész Attila elnézést kért, ha félreérthetően fogalmazott, és közölte velem, hogy a továbbiakban is számít rám. Nem maradt bennem tüske.” – nyilatkozta a lecserélt Raúl-Martin Stefan.

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–BVSC-ZUGLÓ 3–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1014 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

KISVÁRDA: Popovics – Stefan (Molnár G., 38.), Matic, Chlumecky – Cipetic (Lippai T., 76.), Popoola (Szőr, 57.), Soltész I. (Puclin, a szünetben), Soltész D. – Matanovics – Mesanovic, Bíró B. (Gyurkó, a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Tóth K., 72.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Babós, Hidi P. – Kocsis B. (Szilágyi M., 72.), Mucsányi Miron (Májer, 79.), Pekár L. (Tóth Á., 79.) – Batai (Bacsa, 90+1.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Vinícius (0–1) a 29., Kocsis B. (0–2) a 33., Mesanovic (1–2) a 45+1., Matic (2–2) a 83., Molnár G. (3–2) a 90+2. percben