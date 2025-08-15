A Honvéd meccse is képernyőre kerül az NB II 5. fordulójában az ETO halasztása miatt

Az augusztus 24-én 19 órára kiírt Honvéd–Csákvár meccs előbb, 17.45-kor kezdődik majd, mivel az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót – közölte a kispesti klub honlapja.
Ebben az időpontban a televíziócsatorna eredetileg a Kazincbarcika SC–ETO FC NB I-es összecsapást adta volna, ám a győriek kérésére elhalasztották a jövő heti bajnokit a Rapid Wien elleni Konferencialiga-playoffpárharc miatt, így felszabadult ez az idősáv közvetítésre.
LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
Augusztus 17., vasárnap
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc
17.30: Karcagi SC–Vasas FC
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló
19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE
19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC
Augusztus 18., hétfő
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)
5. FORDULÓ
Augusztus 24., vasárnap
17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka
17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (Tv: M4 Sport)
19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre
19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC
Augusztus 25., hétfő
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|3
|3
|–
|–
|8–1
|+7
|9
|2. Csákvár
|3
|2
|1
|–
|6–1
|+5
|7
|3. Mezőkövesd
|3
|2
|1
|–
|5–1
|+4
|7
|4. Vasas FC
|3
|2
|–
|1
|7–8
|–1
|6
|5. Tiszakécske
|3
|1
|2
|–
|5–3
|+2
|5
|6. Szeged-Csanád GA
|3
|1
|2
|–
|4–3
|+1
|5
|7. Karcagi SC
|3
|1
|1
|1
|5–6
|–1
|4
|8. FC Ajka
|3
|1
|1
|1
|2–5
|–3
|4
|9. BVSC-Zugló
|3
|1
|–
|2
|4–3
|+1
|3
|10. Kecskeméti TE
|3
|1
|–
|2
|2–3
|–1
|3
|11. Soroksár SC
|3
|–
|2
|1
|5–6
|–1
|2
|Békéscsaba
|3
|–
|2
|1
|5–6
|–1
|2
|13. Szentlőrinc
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|14. Videoton FC Fehérvár
|3
|–
|2
|1
|1–4
|–3
|2
|15. Kozármisleny
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1
|Budafoki MTE
|3
|–
|1
|2
|1–5
|–4
|1