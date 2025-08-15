A Honvéd meccse is képernyőre kerül az NB II 5. fordulójában az ETO halasztása miatt

Nemzeti Sportrádió

Megváltozott a labdarúgó NB II 5. fordulójában rendezendő Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár mérkőzés kezdési időpontja, jövő vasárnap 19 óra helyett 17.45-kor indul majd útjára a labda a Bozsik Arénában.

Az augusztus 24-én 19 órára kiírt Honvéd–Csákvár meccs előbb, 17.45-kor kezdődik majd, mivel az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót – közölte a kispesti klub honlapja.

Ebben az időpontban a televíziócsatorna eredetileg a Kazincbarcika SC–ETO FC NB I-es összecsapást adta volna, ám a győriek kérésére elhalasztották a jövő heti bajnokit a Rapid Wien elleni Konferencialiga-playoffpárharc miatt, így felszabadult ez az idősáv közvetítésre.

LABDARÚGÓ NB II
4. FORDULÓ
Augusztus 17., vasárnap
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc
17.30: Karcagi SC–Vasas FC
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló
19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE
19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC
Augusztus 18., hétfő
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ
Augusztus 24., vasárnap
17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka
17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (Tv: M4 Sport)
19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre
19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC
Augusztus 25., hétfő
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd338–1+79
  2. Csákvár3216–1+57
  3. Mezőkövesd3215–1+47
  4. Vasas FC3217–8–16
  5. Tiszakécske3125–3+25
  6. Szeged-Csanád GA3124–3+15
  7. Karcagi SC31115–6–14
  8. FC Ajka31112–5–34
  9. BVSC-Zugló3124–3+13
10. Kecskeméti TE3122–3–13
11. Soroksár SC3215–6–12
      Békéscsaba3215–6–12
13. Szentlőrinc3213–4–12
14. Videoton FC Fehérvár3211–4–32
15. Kozármisleny3121–5–41
      Budafoki MTE3121–5–41

 

Ezek is érdekelhetik