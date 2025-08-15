A Honvéd meccse is képernyőre kerül az NB II 5. fordulójában az ETO halasztása miatt

Az augusztus 24-én 19 órára kiírt Honvéd–Csákvár meccs előbb, 17.45-kor kezdődik majd, mivel az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót – közölte a kispesti klub honlapja.

Ebben az időpontban a televíziócsatorna eredetileg a Kazincbarcika SC–ETO FC NB I-es összecsapást adta volna, ám a győriek kérésére elhalasztották a jövő heti bajnokit a Rapid Wien elleni Konferencialiga-playoffpárharc miatt, így felszabadult ez az idősáv közvetítésre.

LABDARÚGÓ NB II

4. FORDULÓ

Augusztus 17., vasárnap

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc

17.30: Karcagi SC–Vasas FC

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló

19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE

19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC

Augusztus 18., hétfő

20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport)

5. FORDULÓ

Augusztus 24., vasárnap

17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka

17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (Tv: M4 Sport)

19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Augusztus 25., hétfő

20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)