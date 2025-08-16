Nemzeti Sportrádió

Hiába a három kapufa, a DAC nem tudott nyerni az újonc Eperjes otthonában

Vágólapra másolva!
2025.08.16. 22:26
null
Nem sikerült elvinni a három pontot az újonc otthonából a DAC-nak (Fotó: dac1904.sk)
Címkék
DAC Dunaszerdahely Niké Liga
A Niké Liga 4. fordulójában a DAC gól nélküli döntetlent játszott az Eperjes otthonában.

 

NIKÉ LIGA
4. FORDULÓ
Eperjes–DAC 0–0
Eperjes, Futbal Tatran Aréna, 6254 néző. V: Dohál
Eperjes: Bajza Balodis, Míka, Simko Kotula, Olejník (Masaryk, 74.), Soucek (Gáll, 74.), Begala, Siplak Sagna (Patika, 79.), Regáli (Morim, 90+2.). Vezetőedző: Jaroslav Hynek
DAC 1904: Filipe Trusa (Sylla, 57.), Kacsaraba, Nemanics, Mendez Gruber (Udvaros, 90+4.), Tuboly, Blasko (Dukanovics, 57.) Redzic, Gagua (Gueye, 90+7.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

ÖSSZEFOGLALÓ

A dunaszerdahelyiek több mint hét év szünet után látogattak újra Eperjesre. 2017-ben még egy romos stadionban lépett pályára a DAC, most azonban már egy modern létesítményben, ahol júniusban az U21-es Európa-bajnokság mérkőzéseit is rendezték. A kelet-szlovákiai városban ismét fociláz uralkodik: a helyi klub hosszú idő után jutott fel az élvonalba, a Tatran Arénában pedig az ukrán Polisszja Zsitomir is pályára lép a Konferencia-ligában. A Paks után csütörtökön a Fiorentina lesz az eperjesiek vendége.

A hazai szurkolók nagy várakozással tekintettek a találkozó elé. Abban bíztak, hogy a telt házas Aréna hangulata és a zöld-fehérek harcossága legyőzi a Dunaszerdahelyt. A valóság azonban másképp alakult. Annak ellenére, hogy a vendégeknél Modesto sérülés miatt hiányzott, az első félidőben a sárga-kékek domináltak. Az Eperjes csak Pavol Bajza kapusnak és a kapufáknak köszönhette, hogy a szünetre gól nélküli döntetlennel vonultak a csapatok. Előbb Redzic Damir remek egyéni akciója után a felső lécet találta el, a labda a jobb kapufára, majd a hazai kapus kezébe pattant. Nem sokkal később Tuboly Máté tüzelt 30 méterről, lövése a bal kapufán csattant. Hamarosan ismét Redzic veszélyeztetett, de Bajza védett.

A második félidőben, 6254 néző előtt a hazaiak keményebben játszottak, ennek pedig az 55. percben Matej Trusa látta kárát. Filip Soucek durván letalpalta a DAC támadóját, aki nem tudta folytatni a játékot. Meglepetésre a játékvezető mindössze sárga lappal büntette a brutális belépőt. Ez az eset megzavarta a vendégeket, a következő percekben inkább a hazaiak voltak kezdeményezőbbek. A 70. perc után azonban ismét a DAC került fölénybe: Ammar Ramadán előbb tíz méterről fölé durrantott, majd Redzic ismét a jobb kapufát találta el – ez már a negyedik alkalom volt, hogy a dunaszerdahelyiek a kapufát találták el.

„Csalódottak vagyunk. Nagyon sok helyzetünk volt, de nem szereztünk gólt, négyszer is eltaláltuk a kapufát. A srácok mindent beleadtak, de ha nem szerzel gólt, nem tudsz nyerni. Ma két pontot vesztettünk. Matej Trusa sérülése? Remélem, nem lesz súlyos” – értékelt Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

 

DAC Dunaszerdahely Niké Liga
Legfrissebb hírek

Továbbra is pont nélkül a Komárom

Minden más foci
5 órája

Gyász: közlekedési balesetben elhunyt a DAC saját nevelésű labdarúgója

Minden más foci
2025.08.12. 10:07

Niké Liga: Redzic Damir is bekerült a forduló válogatottjába

Minden más foci
2025.08.11. 16:43

Redzic Damir kiemelkedett a mezőnyből a szombati DAC-győzelem során

Légiósok
2025.08.10. 13:53

Megvan a DAC első győzelme a Niké Liga új idényében

Minden más foci
2025.08.09. 22:31

Felkészülés: döntetlent játszott a DAC az Al-Garafával

Labdarúgó NB I
2025.08.03. 19:51

Komáromi vereség Nagymihályban

Minden más foci
2025.08.02. 20:46

Csinger Márk az ETO FC-nél folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.02. 16:29
Ezek is érdekelhetik