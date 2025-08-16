Nemzeti Sportrádió

A Veszprém megnyerte a felkészülési tornát Dobojban

2025.08.16. 22:13
Ligetvári Patrikék két góllal diadalmaskodtak (Fotó: Szabó Miklós, archív)
férfi kézilabda One Veszprém HC felkészülési torna Veszprém kézilabda Gummersbach
A One Veszprém HC 27–25-re megverte a német Gummersbach a szombati döntőben, így megnyerte a bosznia-hercegovinai Dobojban rendezett felkészülési kézilabdatornát.

Jól működött a Veszprém védekezése, ennek köszönhetően egygólos előnnyel vonulhatott szünetre, miután a támadójátéka nem volt a leggördülékenyebb. A második félidőben olykor kettővel is ment a magyar bajnok, ám nem tudta leszakítani a német Bundesligában legutóbb 7. helyen végző Gummersbachot, amely a 46. percben a vezetést is magához vette. Ezt követően is fej fej mellett haladtak a felek, de az 58. percben ismét két góllal vezetett a Veszprém, amikor Ivan Martinovic betalált, majd Hugo Descat is hozzátette a magáét, amivel el is döntötte a mérkőzést – az ellenfél már csak egyszer tudta bevenni a kaput.

A bronzérmet az Al-Ahlit 33–22-re legyőző THW Kiel szerezte meg, Imre Bence hét gólig jutott – ebből kettőt hetesből dobott – a német csapatban.

KÉZILABDA
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ
DÖNTŐ
One Veszprém HC–Gummersbach (német) 27–25 (13–12)
A 3. HELYÉRT
THW Kiel (német)–Al-Ahli (egyiptomi) 33–22 (15–8)
AZ 5. HELYÉRT
Besiktas (török)–Sloga Doboj (boszniai) 33–20 (17–10)

 

