Labdarúgás: kikapott az írektől is az U17-es válogatott a Telki-kupán

Az izlandiak elleni döntetlen és a törökök elleni vereség után a Jeremiás Gergő vezette U17-es labdarúgó-válogatott szombat este az írek ellen zárta a Telki-kupát. A mieink 2–0-s vereséget szenvedtek a szigetországiaktól az utolsó találkozón, és ezzel nyeretlenül fejezték be a hazai rendezésű, nemzetközi felkészülési tornát.

A válogatott kerete:

Kapusok

Balogh Barnabás (Honvéd-MFA)

Liziczay Zsombor (Honvéd-MFA)

Jakab Mátyás (Juventus)

Védők

Acsai Dominik (Vasas)

Babos Dani (NAC Breda)

Balogh Áron (Vasas)

Ferencz Kende (Honvéd-MFA)

Papp Máté (Illés Akadémia)

Russnák Áron (Honvéd-MFA)

Szakál Dénes (DVSC)

Vincze Tamás (DVSC)

Középpályások

Juhász Martin (Vasas)

Kiss Máté (DVSC)

Milkovics Márton (Vicenza)

Polonkai Noel (Austria Wien)

Ratkai Ádám (Puskás Akadémia)

Skotner Zoltán (FTC)

Támadók

Berekméri-Szigeti Ákos (Főnix)

Gyánó Marcell (PMFC)

Görög Vincent (MTK)

Varga Zalán (Honvéd-MFA)

Varga Zsolt (DVSC)

Vasiljevic Andrej (MTK)

