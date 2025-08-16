Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: kikapott az írektől is az U17-es válogatott a Telki-kupán

2025.08.16. 20:46
Kétgólos vereséget szenvedett az írektől a magyar U17-es labdarúgó-válogatott a Telki-kupa harmadik játéknapján.

Az izlandiak elleni döntetlen és a törökök elleni vereség után a Jeremiás Gergő vezette U17-es labdarúgó-válogatott szombat este az írek ellen zárta a Telki-kupát. A mieink 2–0-s vereséget szenvedtek a szigetországiaktól az utolsó találkozón, és ezzel nyeretlenül fejezték be a hazai rendezésű, nemzetközi felkészülési tornát.

A válogatott kerete:
Kapusok
Balogh Barnabás (Honvéd-MFA)
Liziczay Zsombor (Honvéd-MFA)
Jakab Mátyás (Juventus)
Védők
Acsai Dominik (Vasas)
Babos Dani (NAC Breda)
Balogh Áron (Vasas)
Ferencz Kende (Honvéd-MFA)
Papp Máté (Illés Akadémia)
Russnák Áron (Honvéd-MFA)
Szakál Dénes (DVSC)
Vincze Tamás (DVSC)
Középpályások
Juhász Martin (Vasas)
Kiss Máté (DVSC)
Milkovics Márton (Vicenza)
Polonkai Noel (Austria Wien)
Ratkai Ádám (Puskás Akadémia)
Skotner Zoltán (FTC)
Támadók
Berekméri-Szigeti Ákos (Főnix)
Gyánó Marcell (PMFC)
Görög Vincent (MTK)
Varga Zalán (Honvéd-MFA)
Varga Zsolt (DVSC)
Vasiljevic Andrej (MTK)

(Kiemelt kép forrása: mlsz.hu)

