Labdarúgás: kikapott az írektől is az U17-es válogatott a Telki-kupán

Kétgólos vereséget szenvedett az írektől a magyar U17-es labdarúgó-válogatott a Telki-kupa harmadik játéknapján.
Az izlandiak elleni döntetlen és a törökök elleni vereség után a Jeremiás Gergő vezette U17-es labdarúgó-válogatott szombat este az írek ellen zárta a Telki-kupát. A mieink 2–0-s vereséget szenvedtek a szigetországiaktól az utolsó találkozón, és ezzel nyeretlenül fejezték be a hazai rendezésű, nemzetközi felkészülési tornát.
A válogatott kerete: Kapusok Balogh Barnabás (Honvéd-MFA) Liziczay Zsombor (Honvéd-MFA) Jakab Mátyás (Juventus) Védők Acsai Dominik (Vasas) Babos Dani (NAC Breda) Balogh Áron (Vasas) Ferencz Kende (Honvéd-MFA) Papp Máté (Illés Akadémia) Russnák Áron (Honvéd-MFA) Szakál Dénes (DVSC) Vincze Tamás (DVSC) Középpályások Juhász Martin (Vasas) Kiss Máté (DVSC) Milkovics Márton (Vicenza) Polonkai Noel (Austria Wien) Ratkai Ádám (Puskás Akadémia) Skotner Zoltán (FTC) Támadók Berekméri-Szigeti Ákos (Főnix) Gyánó Marcell (PMFC) Görög Vincent (MTK) Varga Zalán (Honvéd-MFA) Varga Zsolt (DVSC) Vasiljevic Andrej (MTK)