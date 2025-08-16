HunGarian Baja: Krotov nyert, Lukács az ötödik!

Jött, látott és győzött. Denis Krotov először állt rajthoz a HunGarian Baján, igaz, egy Mini volánja mögött ült, ami már önmagában elegendő ok az önbizalomra. A kirgiz versenyző nem is szeppent meg a kihívástól, és noha az első versenynapon még meg kellett elégednie a második hellyel, szombaton ráállt a gázra.

A verseny egyik legfőbb esélyese, a pénteki nap után vezető Benediktas Vanagas (akinek már van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy kell megnyerni a HunGarian Baját) a vasárnapi első szakaszon eltévedt, és visszacsúszott az összetettben. Ez még nem lett volna nagy baj, de utóbb kifolyt az olaj kuplungjából, és kigyulladt az autója. Eloltották, a versenyzőknek nem esett bajuk, de értelemszerűen hatalmas hátrányba kerültek. Sajnos az utolsó szakaszon pórul járt a végig második helyen autózó Miroslav Zapletal is, aki technikai hiba miatt búcsúzott.

A legjobb magyar a Lukács „Csucsu” Kornél, Mesterházi Márk páros az ötödik helyen végzett. Úgy látszik, esetükben is igaz az a mondás, hogy három a magyar igazság és egy a ráadás, mert ez a negyedik típus, amivel az idén rajthoz állnak, és úgy tűnik, végre megvan az „igazi”. Lukács ötödik alkalommal állt rajthoz a HunGarian Baján, és ez az első alkalom, hogy célba ért, ami már önmagában ad okot az ünneplésre, hát még a helyezés.

„Úgy terveztük, hogy óvatosan kezdjük a versenyt, hiszen össze kell szokni az autóval, utána pedig folyamatosan gyorsulunk. Az volt a cél, hogy jól érezzük magunkat az autóban, és ez szerintem maximálisan sikerült” – nyilatkozta Lukács.

22. HUNGARIAN BAJA, A TEREPRALI EK 6. FUTAMA, VÁRPALOTA

Autósok: 1. Denis Krotov, Oleg Uperenko (kirgiz, Mini John Cooper Works) 5:20:49.5, 2. Grajek, Goleniewski (lengyel, Toyota Hilux) 1:45.6 perc hátrány, 3. Spierings, Salomons (holland, Taurus) 2:13.1 p h., …5. Lukács „Csucsu” Kornél, Mesterházi Márk (magyar, Taurus T3 Max)