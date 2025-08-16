Ünnepi pofonosztás a Hősök terén

Balzsay Károly, Eb-ezüstérmes, magyar bajnok ökölvívó, korábbi profi világbajnok: – Gergely István meccse miatt jobban izgultam, mint a sajátom miatt, hiszen mégiscsak ő a főnököm a BHSE-ben, akit én láttam el tanácsokkal – viccet félretéve: boldog és büszke vagyok, hogy vállalta a bunyót, és velünk ünnepelte a századik születésnapot. Ami a saját meccsemet illeti, biztos, hogy ez volt az utolsó, így mindenképpen az egyik legkedvesebb marad. Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a BHSE elnöke: – Ez volt az első ökölvívó-mérkőzésem, izgultam is kicsit előtte, de sportolóként is mindig szerettem ezt a fajta izgalmi állapotot, még vissza is idézte a korábbi vízilabdás éveket. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehettem a Magyar Ökölvívók Szövetsége megalakulásának századik évfordulóján – rengeteg nagy bajnokkal, régiekkel, legendákkal és a mostaniakkal együtt. Hiszem, hogy ehhez hasonló ünnepséget minden sportágnak rendeznie kellene. Erdei Zsolt olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok ökölvívó, korábbi profi világbajnok: – Kótai Misivel ezer éve ismerjük egymást, persze ment az adok-kapok a meccs előtt is, mondtam is neki, figyeljen, mert testre indítok, fejre ütök! De valójában itt nem az volt a fontos, melyikünk a jobb, ez bemutatómeccs volt egy olyan eseményen, amelyen méltóképpen ünnepelhettük meg a magyar ökölvívás századik születésnapját. Kótai Mihály korábbi profi világbajnok: – Jó kis gála volt ez, nagyon élveztem, sok-sok régi baráttal találkoztam, sok jó meccset láttam, mert a magamén kívül azért többet is megnéztem. Meleg volt rettenetesen, de az időjárás sem tartott távol senkit, itt volt mindenki, aki számít! Madárral már a meccs előtt megtaláltuk egymást, ő is szeret nagyokat mondani, én is, és ez így van, volt jól. Növényi Norbert: olimpiai bajnok birkózó: – Bunyós Pityu azt mondta, a visszavágót a birkózószőnyegen ejtjük meg: remélem, hogy ott vissza tudom adni, amit szombaton a ringben kaptam tőle… Amúgy nagy élmény volt vele bokszolni, hiszen régóta barátok vagyunk, de dicsérni azért nem fogom. Ha annyit elértünk, hogy az a sok ember, aki a helyszínen vagy a közvetítésben látott minket, kedvet kap a mozgáshoz és rájön, hogy idősebb korban sem kell otthon tespedni, már tettünk valami jót. Szikora „Bunyós Pityu” István magyar bajnok ökölvívó: – Barátságos meccs volt ez Norbival, fontos volt a bunyó is, még fontosabb a gála, s hogy itt lehettünk – a kétszázadik születésnapon jó eséllyel már egyikünk sem lesz ott… Becsülöm Norbit, hogy kiállt ellenem az ökölvívás szabályai szerint rendezett meccsen, ígérem, a visszavágót az ő terepén rendezzük meg. Hámori Luca olimpiai 5., magyar bajnok ökölvívó: – A Páneurópai Szövetség elnök asszonyával léptem ringbe, elárulom, hogy pénteken már beszéltünk a meccs kapcsán, ott említette, hogy reméli, tisztában vagyok azzal, ő nem bokszoló… Persze ezen a napon nem is az volt a lényeg, hogy agyba-főbe verjük egymást – ez nagyon jól szervezett gála volt, örülök, hogy így ünnepelhettük a századik születésnapot. Biztos, hogy további motivációt ad nekem a jövőt illetően a találkozás az eseményen megjelenő nagy bajnokokkal.