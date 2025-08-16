Szombati sportműsor: két meccs az NB I-ben; férfi kosárválogatottunk vb-előselejtezőt vív Romániával

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

16.00: Brighton–Fulham (Tv: Match4)

16.00: Sunderland–West Ham United

16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)

18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

2. FORDULÓ

13.00: Wrexham–West Bromwich (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

17.00: Lens–Lyon

19.00: Monaco–Le Havre

21.05: Nice–Toulouse

NÉMET SZUPERKUPA

20.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ

13.00: BFC Dynamo (IV.)–VfL Bochum (II.)

13.00: FK Pirmasens (V.)–Hamburg SV

15.30: Bahlinger SC (IV.)–1. FC Heidenheim

15.30: SV Hemelingen (V.)–VfL Wolfsburg

15.30: FV Illertissen (IV.)–1. FC Nürnberg (II.)

15.30: Eintracht Norderstedt (IV.)–FC St. Pauli

15.30: Hansa Rostock (III.)–TSG Hoffenheim

15.30: SV Sandhausen (IV.)–RB Leipzig (Tv: Sport2)

18.00: Energie Cottbus (III.)–Hannover 96 (II.)

18.00: Sportfreunde Lotte (IV.)–SC Freiburg

18.00: VfB Lübeck (IV.)–Darmstadt 98 (II.)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Venezia (II.)–Mantova (II.) (Tv: Match4)

18.30: Como–Südtirol (II.)

20.45: Cagliari–Virtus Entella (II.)

21.15: Cremonese–Palermo (II.)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.30: Estrela Amadora–Benfica (Tv: Sport1, felv., vasárnap, 0.15)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–Levante

21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

4. FORDULÓ

20.30: Presov–DAC – élőben az NSO-n!

TÖRÖK SÜPER LIG

2. FORDULÓ

20.30: Göztepe–Fenerbahce (Tv: Sport2)

NŐI MAGYAR KUPA

1. FORDULÓ

10.00: PELC (Veszprém I.)–ZTE FC (NB II)

10.00: Budafoki LC (NB II)–Astra HFC (NB II)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

GRAND SMASH, MALMÖ

11.00: férfi és női egyes, selejtező, 2-3. forduló

ATLÉTIKA

14.00: Gyémánt Liga-sorozat, Chorzów (Tv: M4 Sport+, 16.00)

AUTÓSPORT

NASCAR CUP SERIES

Vasárnap, 1.30: Cook Out 400 (Tv: Arena4)

DARTS

NZ Darts Masters, Auckland

9.00: 2. nap (Tv: Sport1)

EVEZÉS

9.00: beach sprint országos bajnokság, Tata

GOLF

PGA TOUR

19.00: BMV Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

KERÉKPÁR

ROMANDIAI KÖRVERSENY, NŐK

13.00: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)

DÁN KÖRVERSENY, FÉRFIAK

14.15: 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

CSEH KÖRVERSENY, FÉRFIAK

15.30: 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ

AZ 5. HELYÉRT

16.00: Besiktas (török)–Sloga Doboj (bosnyák) (Tv: Sport1)

A 3. HELYÉRT

18.00: THW Kiel (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

DÖNTŐ

20.00: One Veszprém HC–Gummersbach (német) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

18.00: Magyarország–Románia, Szolnok (Tv: M4 Sport)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, OSZTRÁK NAGYDÍJ

MOTO3

8.00: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

12.45: időmérő (Tv: Arena4)

MOTO2

9.15: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

13.45: időmérő (Tv: Arena4)

MOTOE

12.15: 1. verseny (Tv: Arena4)

16.00: 2. verseny (Tv: Arena4)

MOTOGP

10.00: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)

10.45: időmérő (Tv: Arena4)

14.30: sprintfutam (Tv: Arena4)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

ÖKÖLVÍVÁS

16.30: a Magyar Ökölvívók Szövetsége 100. születésnapi rendezvénye (Tv: M4 Sport)

SZNÚKER

SZAÚDI MASTERS

12.00: döntő (Tv: Eurosport1)

18.30: döntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es TORNA, CINCINNATI

1.00: egyes, negyeddöntő (Tv: Arena4)

17.00: páros, elődöntő

21.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)

WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI

2.30: egyes, negyeddöntő (Tv: Arena4)

VITORLÁZÁS

ILCA Európa-bajnokság, Marstrand

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Bánki Józsefet hívjuk Liverpoolból

7.40: A vonalban Danyi Gábor

8.00: Nemzeti sportkrónika. Nemzeti Sport-jegyzet

8.40: A téma: kosárlabda

9.00: Dragóner Attila érkezik a stúdióba, témánk: labdarúgás

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Beszámoló a Hősök terén rendezett bokszgáláról

15.30: Összefoglaló a világjátékok szombati versenynapjáról

16.00: Interjú a tornász Kovács Zsófiával a visszatéréséről

16.30: Liverpool FC, múltidéző

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A labdarúgó vb-selejtezők története magyar szempontból, 3. rész

18.00: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin. Közvetítés a Magyarország–Románia férfi kosárlabda vb-előselejtezőről, kommentátor: Virányi Zsolt, szakértő: Károlyi Andrea

20.15: Közvetítés az FTC–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla és Regős Lászó Pál, szakértő: Bene Ferenc

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával