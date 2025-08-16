Szombati sportműsor: két meccs az NB I-ben; férfi kosárválogatottunk vb-előselejtezőt vív Romániával

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
16.00: Brighton–Fulham (Tv: Match4)
16.00: Sunderland–West Ham United
16.00: Tottenham–Burnley (Tv: Spíler1)
18.30: Wolverhampton–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
2. FORDULÓ
13.00: Wrexham–West Bromwich (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
17.00: Lens–Lyon
19.00: Monaco–Le Havre
21.05: Nice–Toulouse
NÉMET SZUPERKUPA
20.30: VfB Stuttgart–Bayern München (Tv: Arena4)
NÉMET KUPA
1. FORDULÓ
13.00: BFC Dynamo (IV.)–VfL Bochum (II.)
13.00: FK Pirmasens (V.)–Hamburg SV
15.30: Bahlinger SC (IV.)–1. FC Heidenheim
15.30: SV Hemelingen (V.)–VfL Wolfsburg
15.30: FV Illertissen (IV.)–1. FC Nürnberg (II.)
15.30: Eintracht Norderstedt (IV.)–FC St. Pauli
15.30: Hansa Rostock (III.)–TSG Hoffenheim
15.30: SV Sandhausen (IV.)–RB Leipzig (Tv: Sport2)
18.00: Energie Cottbus (III.)–Hannover 96 (II.)
18.00: Sportfreunde Lotte (IV.)–SC Freiburg
18.00: VfB Lübeck (IV.)–Darmstadt 98 (II.)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Venezia (II.)–Mantova (II.) (Tv: Match4)
18.30: Como–Südtirol (II.)
20.45: Cagliari–Virtus Entella (II.)
21.15: Cremonese–Palermo (II.)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.30: Estrela Amadora–Benfica (Tv: Sport1, felv., vasárnap, 0.15)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
19.30: Mallorca–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–Levante
21.30: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
4. FORDULÓ
20.30: Presov–DAC – élőben az NSO-n!
TÖRÖK SÜPER LIG
2. FORDULÓ
20.30: Göztepe–Fenerbahce (Tv: Sport2)
NŐI MAGYAR KUPA
1. FORDULÓ
10.00: PELC (Veszprém I.)–ZTE FC (NB II)
10.00: Budafoki LC (NB II)–Astra HFC (NB II)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
GRAND SMASH, MALMÖ
11.00: férfi és női egyes, selejtező, 2-3. forduló
ATLÉTIKA
14.00: Gyémánt Liga-sorozat, Chorzów (Tv: M4 Sport+, 16.00)
AUTÓSPORT
NASCAR CUP SERIES
Vasárnap, 1.30: Cook Out 400 (Tv: Arena4)
DARTS
NZ Darts Masters, Auckland
9.00: 2. nap (Tv: Sport1)
EVEZÉS
9.00: beach sprint országos bajnokság, Tata
GOLF
PGA TOUR
19.00: BMV Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)
KERÉKPÁR
ROMANDIAI KÖRVERSENY, NŐK
13.00: 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
DÁN KÖRVERSENY, FÉRFIAK
14.15: 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
CSEH KÖRVERSENY, FÉRFIAK
15.30: 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, DOBOJ
AZ 5. HELYÉRT
16.00: Besiktas (török)–Sloga Doboj (bosnyák) (Tv: Sport1)
A 3. HELYÉRT
18.00: THW Kiel (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
DÖNTŐ
20.00: One Veszprém HC–Gummersbach (német) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 3. FORDULÓ
18.00: Magyarország–Románia, Szolnok (Tv: M4 Sport)
MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, OSZTRÁK NAGYDÍJ
MOTO3
8.00: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
12.45: időmérő (Tv: Arena4)
MOTO2
9.15: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
13.45: időmérő (Tv: Arena4)
MOTOE
12.15: 1. verseny (Tv: Arena4)
16.00: 2. verseny (Tv: Arena4)
MOTOGP
10.00: 2. szabadedzés (Tv: Arena4)
10.45: időmérő (Tv: Arena4)
14.30: sprintfutam (Tv: Arena4)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
ÖKÖLVÍVÁS
16.30: a Magyar Ökölvívók Szövetsége 100. születésnapi rendezvénye (Tv: M4 Sport)
SZNÚKER
SZAÚDI MASTERS
12.00: döntő (Tv: Eurosport1)
18.30: döntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es TORNA, CINCINNATI
1.00: egyes, negyeddöntő (Tv: Arena4)
17.00: páros, elődöntő
21.00: egyes, elődöntő (Tv: Match4)
WTA 1000-es TORNA, CINCINNATI
2.30: egyes, negyeddöntő (Tv: Arena4)
VITORLÁZÁS
ILCA Európa-bajnokság, Marstrand
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Károlyi Andrea, Patai Gergely, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Bánki Józsefet hívjuk Liverpoolból
7.40: A vonalban Danyi Gábor
8.00: Nemzeti sportkrónika. Nemzeti Sport-jegyzet
8.40: A téma: kosárlabda
9.00: Dragóner Attila érkezik a stúdióba, témánk: labdarúgás
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Beszámoló a Hősök terén rendezett bokszgáláról
15.30: Összefoglaló a világjátékok szombati versenynapjáról
16.00: Interjú a tornász Kovács Zsófiával a visszatéréséről
16.30: Liverpool FC, múltidéző
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: A labdarúgó vb-selejtezők története magyar szempontból, 3. rész
18.00: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Marosréti Ervin. Közvetítés a Magyarország–Románia férfi kosárlabda vb-előselejtezőről, kommentátor: Virányi Zsolt, szakértő: Károlyi Andrea
20.15: Közvetítés az FTC–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla és Regős Lászó Pál, szakértő: Bene Ferenc
22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával