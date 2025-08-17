Vasárnapi sportműsor: három meccs az NB I-ben, forduló az NB II-ben és az NB III-ban is

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

4. FORDULÓ

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.30: Karcagi SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

NB III

4. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Bacsó Beton-Cigánd SE

11.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE

11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye

11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabony SC

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE

17.30: Putnok FC–Gödöllői SK

17.30: FC Hatvan–Debreceni EAC

17.30: Tarpa SC–Sényő FC-ZMB Building

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Újpest FC II–Gyirmót FC Győr

11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonfüredi FC

17.30: VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár

17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC

17.30: Szombathelyi Haladás–ETO Akadémia

17.30: Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya

17.30: FC Sopron–Komárom VSE

19.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Bicskei TC

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–BKV Előre

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK

17.30: Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II

17.30: Martfűi LSE–Gyulai Termál FC

17.30: Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd FC II

17.30: Meton-FC Dabas SE–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: Csepel SC–III. kerületi TVE

17.30: Monor SE–Tiszaföldvár SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Pénzügyőr SE

17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC

17.30: FC Nagykanizsa–Majosi SE

17.30: Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC

17.30: PTE-PEAC–Pécsi MFC

17.30: Dombóvári FC–Dunaújváros FC

17.30: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II

19.00: BFC Siófok–MTK Budapest II

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

15.00: Nottingham–Brentford (Tv: Spíler2)

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.00: Ipswich Town–Southampton (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

15.00: Brest–Lille

17.15: Angers–Paris FC

17.15: Auxerre–Lorient

17.15: Metz–Strasbourg

20.45: Nantes–PSG

HORVÁT 1. HNL

3. FORDULÓ

18.45: Varazdin–NK Osijek

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.30: Parma–Pescara (II.) (Tv: Arena4)

21.15: Milan–Bari (II.) (Tv: Arena4)

NÉMET KUPA

1. forduló

13.00: Engers–Eintracht Frankfurt (Tv: Sport1)

15.30: 1. forduló, körkapcsolás (Tv: Sport1)

ROMÁN SUPERLIGA

6. FORDULÓ

15.15: Csíkszereda–Universitatea Craiova – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)

19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

21.30: Sporting CP–Arouca (Tv: Sport1)

SZERB SZUPERLIGA

5. FORDULÓ

19.00: Topolyai SC–OFK Beograd – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, előszezon

hétfő, 2.00: Chicago Bears–Buffalo Bills

GOLF

18.00: PGA Tour, BMW Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

12.00: Romandiai körverseny, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

14.10: Cseh körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

15.30: Hamburg Cyclassics, férfiak (Tv: Eurosport2)

KOSÁRLABDA

21.30: WNBA, Las Vegas Aces–Dallas Wings (Tv: Sport2)

LÓVERSENY

15.00: francia futamok (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP

OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG

10.00: pilótaparádé (Tv: Arena4)

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

MOTOKROSSZ

Világbajnokság

13.00: MX2, 1. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)

14.00: MXGP, 1. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)

16.00: MX2, 2. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)

17.00: MXGP, 2. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

RÖPLABDA

Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 6. (utolsó) játéknap

17.00: Dánia–Magyarország, Odense

TENISZ

19.00: WTA-torna, elődöntő, Cincinnati (Tv: Match4)

21.00: WTA-torna, elődöntő, Cincinnati (Tv: Match4)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Kovács Erika

Szerkesztő: Erdei Márk

6:00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk + Hírek és Nemzeti sportkrónika

7:05: Sportolók életmódváltása a siker érdekében

7:40: Berente Juditot, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnökét hívjuk, aki a hamarosan kezdődő XXV. szervátültetettek világjátékáról fog beszélni

8:00: Nemzeti sportkrónika, Nemzeti Sport-jegyzet

8:40: Sinkó Andreát, az aerobikválogatott szövetsegi kapitányát hívjuk a csengtui világjátékokról

9:00: L. Pap Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetsége sajtófőnökét hívjuk telefonon – szombaton ünnepelte 100. születésnapját a MÖSZ

9:40: Bene Ferencet hívjuk a hétvégi labdarúgó NB I-es fordulóról

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László Pál

15.30: Labdarúgás, közvetítés a DVSC–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Bene Ferenc

17.45: Labdarúgás, közvetítés az MTK–Győr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

20.00: Labdarúgás, közvetítés a Paks–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András, szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág, műsorvezető: Nyáguly Gergely