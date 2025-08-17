Vasárnapi sportműsor: három meccs az NB I-ben, forduló az NB II-ben és az NB III-ban is

AUGUSZTUS 17., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: ETO FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
4. FORDULÓ
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.30: Karcagi SC–Vasas FC – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
19.00: FC Ajka–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
NB III
4. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Bacsó Beton-Cigánd SE
11.00: Debreceni VSC II–Tiszafüredi VSE
11.00: Kisvárda Master Good II–Ózd-Sajóvölgye
11.00: Nyíregyháza Spartacus FC II–Füzesabony SC
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Eger SE
17.30: Putnok FC–Gödöllői SK
17.30: FC Hatvan–Debreceni EAC
17.30: Tarpa SC–Sényő FC-ZMB Building
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Újpest FC II–Gyirmót FC Győr
11.00: Puskás Akadémia FC II–Balatonfüredi FC
17.30: VSC 2015 Veszprém–Credobus Mosonmagyaróvár
17.30: Ikoba Beton Zsámbék–Dorogi FC
17.30: Szombathelyi Haladás–ETO Akadémia
17.30: Budaörs–Opus Tigáz Tatabánya
17.30: FC Sopron–Komárom VSE
19.30: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Bicskei TC
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–BKV Előre
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–ESMTK
17.30: Szegedi VSE–Békéscsaba 1912 Előre II
17.30: Martfűi LSE–Gyulai Termál FC
17.30: Dunaharaszti MTK–Budapest Honvéd FC II
17.30: Meton-FC Dabas SE–Hódmezővásárhelyi FC
17.30: Csepel SC–III. kerületi TVE
17.30: Monor SE–Tiszaföldvár SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Pénzügyőr SE
17.30: Greenplan Balatonlelle SE–Kaposvári Rákóczi FC
17.30: FC Nagykanizsa–Majosi SE
17.30: Iváncsa KSE–Szekszárdi UFC
17.30: PTE-PEAC–Pécsi MFC
17.30: Dombóvári FC–Dunaújváros FC
17.30: Érdi VSE–Ferencvárosi TC II
19.00: BFC Siófok–MTK Budapest II
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
15.00: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
15.00: Nottingham–Brentford (Tv: Spíler2)
17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.00: Ipswich Town–Southampton (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
15.00: Brest–Lille
17.15: Angers–Paris FC
17.15: Auxerre–Lorient
17.15: Metz–Strasbourg
20.45: Nantes–PSG
HORVÁT 1. HNL
3. FORDULÓ
18.45: Varazdin–NK Osijek
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.30: Parma–Pescara (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Milan–Bari (II.) (Tv: Arena4)
NÉMET KUPA
1. forduló
13.00: Engers–Eintracht Frankfurt (Tv: Sport1)
15.30: 1. forduló, körkapcsolás (Tv: Sport1)
ROMÁN SUPERLIGA
6. FORDULÓ
15.15: Csíkszereda–Universitatea Craiova – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Celta Vigo–Getafe (Tv: Spíler2)
19.30: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
21.30: Sporting CP–Arouca (Tv: Sport1)
SZERB SZUPERLIGA
5. FORDULÓ
19.00: Topolyai SC–OFK Beograd – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, előszezon
hétfő, 2.00: Chicago Bears–Buffalo Bills
GOLF
18.00: PGA Tour, BMW Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
12.00: Romandiai körverseny, nők, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
14.10: Cseh körverseny, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
15.30: Hamburg Cyclassics, férfiak (Tv: Eurosport2)
KOSÁRLABDA
21.30: WNBA, Las Vegas Aces–Dallas Wings (Tv: Sport2)
LÓVERSENY
15.00: francia futamok (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
OSZTRÁK NAGYDÍJ, SPIELBERG
10.00: pilótaparádé (Tv: Arena4)
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
MOTOKROSSZ
Világbajnokság
13.00: MX2, 1. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)
14.00: MXGP, 1. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)
16.00: MX2, 2. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)
17.00: MXGP, 2. futam, Svédország (Tv: Eurosport1)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
RÖPLABDA
Férfi Európa-bajnoki selejtező, A-csoport, 6. (utolsó) játéknap
17.00: Dánia–Magyarország, Odense
TENISZ
19.00: WTA-torna, elődöntő, Cincinnati (Tv: Match4)
21.00: WTA-torna, elődöntő, Cincinnati (Tv: Match4)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Szőke Viktória, Kovács Erika
Szerkesztő: Erdei Márk
6:00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk + Hírek és Nemzeti sportkrónika
7:05: Sportolók életmódváltása a siker érdekében
7:40: Berente Juditot, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnökét hívjuk, aki a hamarosan kezdődő XXV. szervátültetettek világjátékáról fog beszélni
8:00: Nemzeti sportkrónika, Nemzeti Sport-jegyzet
8:40: Sinkó Andreát, az aerobikválogatott szövetsegi kapitányát hívjuk a csengtui világjátékokról
9:00: L. Pap Istvánt, a Magyar Ökölvívók Szövetsége sajtófőnökét hívjuk telefonon – szombaton ünnepelte 100. születésnapját a MÖSZ
9:40: Bene Ferencet hívjuk a hétvégi labdarúgó NB I-es fordulóról
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László Pál
15.30: Labdarúgás, közvetítés a DVSC–Nyíregyháza NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Regős László Pál, szakértő: Bene Ferenc
17.45: Labdarúgás, közvetítés az MTK–Győr NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
20.00: Labdarúgás, közvetítés a Paks–Zalaegerszeg NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András, szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág, műsorvezető: Nyáguly Gergely