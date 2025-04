Kétgólos hátrányból fordított a Kisvárda, sorozatban nyolcadik győzelmét aratta

LABDARÚGÓ NB II

24. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–BVSC-ZUGLÓ 3–2 (1–2)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1014 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

KISVÁRDA: Popovics – Stefan (Molnár G., 38.), Matic, Chlumecky – Cipetic (Lippai T., 76.), Popoola (Szőr, 57.), Soltész I. (Puclin, a szünetben), Soltész D. – Matanovics – Mesanovic, Bíró B. (Gyurkó, a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Tóth K., 72.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Babós, Hidi P. – Kocsis B. (Szilágyi M., 72.), Mucsányi Miron (Májer, 79.), Pekár L. (Tóth Á., 79.) – Batai (Bacsa, 90+1.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Mesanovic (45+1.), Matic (86.), Molnár G. (90+2.), ill. Vinícius (29.), Kocsis B. (33.)

MESTERMÉRLEG

Révész Attila: – Tompán kezdtünk, erre ráérzett a BVSC, és amíg a korábbi meccseken, amikor kétgólos hátrányba kerültünk, éreztem, hogy fordítunk, addig most nem. A fordulatot az első félidő végi gól hozta meg, no meg a jól sikerült cseréink. Ismét kiderült, a rögzített játékhelyzeteknek kiemelt jelentősége van, ebben a bajnokságban a BVSC ellen mind az öt gólunkat így szereztük.

Csábi József: – Remekül felkészültünk a Kisvárdából, nem érdemtelenül jutottunk kétgólos vezetéshez, és nem éreztem azt, hogy a listavezető játékban fölénk tudna kerekedni. A különbséget a két csapat keretének mélysége jelentette, illetve a szögletek és szabadrúgások értékesítése. Nem lett volna szabad kétszer is a hajrában gólt kapnunk.

Öt gólt hozott az összecsapás (Fotó: Móricz Csaba/Kisvárda)

ÖSSZEFOGLALÓ

Esélyeshez méltóan, jól kezdte a mérkőzést a Kisvárda, és helyzeteket is kidolgozott, aztán a BVSC két lehetősége is megmutatta, hogy a vendégcsapat nem statisztának érkezett Szabolcsba. Pekár László megoldásai a rögzített szituációknál életveszélyesek voltak, és egy szöglet után meg is szerezte a vezetést a fővárosi csapat – amelyet egy nagy hiba után tovább növelt. Ezt követően beszorult a zuglói gárda, és a hazai együttes még az első félidőben szépített is. Szünet után rögtön ziccert hibázott a Kisvárda, majd a hazaiak játszottak fölényben, de a vendégek egy kontrából növelhették volna előnyüket – ám a kapufát találták el. Próbálkoztak a hazaiak, mentek előre és előbb kiegyenlítettek, majd a ráadásban a győztes gólt is megszerezték, így zsinórban nyolcadik bajnokijukat nyerték meg. 3–2

Sokáig vezetett a BVSC, de pont nélkül maradt (Fotó: Móricz Csaba/Kisvárda)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az előző hét bajnokiját megnyerő Kisvárda az idegenben ebben az esztendőben még nyeretlen BVSC ellen.