Hornyák Zsolt csapata megtréfálta a Ferencvárost; Káprázatos ünnepséget szervezett a Magyar Ökölvívók Szövetsége a Hősök terén

2025.08.17. 00:21
A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

 

Káprázatos ünnepséget szervezett a Magyar Ökölvívók Szövetsége a Hősök terén. A centenáriumi ünnepségen a sportág klasszikusaival találkozhattak az érdeklődők, nagy pofonok csattantak a ringben, közelgő vb-re készülők sportolók pedig lették az esküt.

Hornyák Zsolt csapata megtréfálta a BL főtáblájáért küzdő Ferencvárost. A Puskás Akadémia az Üllői úton Lukács Dániel két góljával nyert, a zöld-fehérek elveszítették veretlenségüket. Hornyák Zsolt, a vendégek vezetőedzője többek között ezt mondta a győzelem után: „Kitűnő csapat volt az ellenfelünk és ragyogóan játszottunk. Robbie Keane szerint tilos csüggedni, készülnek a keddi mérkőzésre”.

A válogatott pólós, Angyal Dániel a Marseille-ből az Olympiakoszhoz szerződött. Az NS-nek adott interjújában arról is beszélt: „Merek nagyot álmodni, érmet mindenképpen szeretnénk nyerni a Bajnokok Ligájában, keményen dolgozunk, hogy az minél fényesebb legyen”. Döntésében sokat számított, hogy Zalánki Gergővel játszhat egy csapatban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

