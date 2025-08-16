Továbbra is pont nélkül a Komárom

A 865 néző előtt jól kezdtek a vendégek, Nándor Tamás lövése csak kevéssel ment kapu mellé. A hazaiak az 5. percben Daniel Smekal fejjel megszerezte a hazaiaknak a vezetést. Ugyan a Komárom aktívabbak futballozott, gólt a hazaiak szereztek. A 23. percben Ondrej Deml fejelt pontosan. Még a szünet előtt többször szépíthettek volna a komáromiak, de Dominik Zák és Martin Boda sem tudta kapuba juttatni a labdát.

Ellenben a második félidőben ez Simon Smehylnek sikerült. A vendégek irányították a játékot, és úgy tűnt, hogy csak idő kérdése, mikor egyenlítenek. A helyzetek megvoltak, azonban az összes kimaradt, így maradt a 2–1-es hazai győzelem. A Komárom eddig háromszor lépett pályára, ám továbbra is pont nélkül áll.

NIKÉ LIGA

4. forduló

Zólyombrézó–Komárom 2–1