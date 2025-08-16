Robertson pazar csatában legyőzte O’Sullivant

Az egyik fél tizedik nyert frémjéig tartó döntő délutáni szakaszát a 43 éves, korábbi világbajnok Neil Robertson sokkal jobban kezdte. Az ausztrál kiválóan játszott, ellenben a 49 esztendős Ronnie O’Sullivan nem tudta megközelíteni a pénteki játékát, amellyel kétszer is 147-es bréket lökött. Az ausztrál 6–2-es előnyre tett szert, a harmadik frémben 108-as bréket is lökött.

Az esti folytatásban Robertson hozta az első játékot, ám utána a feljavuló O’Sullivan következett egy nagyon impresszív 139-es brékkel (7–3), ami egyben pályafutása 1300. százasa volt. Az angol további két frémet nyert, így az esti szünetben az ausztrál már csak 7–5-re vezetett.

O’Sullivan lendülete ezután is tartott, és csakhamar 7–7-re egyemlített! A sorozatban megnyert öt frém után Robertson nem engedte át a vezetést, a 15. játék megnyerésével ismét az ausztrálnál volt az előny. Utána viszont O’Sullivan ismét egyenlített (8–8), majd a 17. frémet 64-es pontsorozattal elhozó angol klasszis átvette a vezetést, először a döntő folyamán. Ez egyben azt jelentette, hogy O’Sullivannek már csak egy játékot kellett megnyernie a végső győzelemhez. Azonban az ausztrál 101-es brékkel egyenlített, majd a döntő frémben 87-es sorozatot elérve megnyerte a mérkőzést.

WHAT A WAY TO WIN IT ALL 🏆



Nerves of steel from Neil Robertson to WIN the Saudi Arabia Snooker Masters 🏆#BattleOnTheBaize pic.twitter.com/l1yYWkhkX4 — WST (@WeAreWST) August 16, 2025

Neil Robertsonnak ez volt a 26. pontszerzőtorna-győzelme, ezzel a vonatkozó örökranglistán a hatodik helyre jön fel, beérve a walesi Mark Williamst. Robertson a győztelméért 500 ezer fontot (227 millió forint), O’Sullivan 200 ezer fonttal (91 millió forint) gazdagodott.

NEIL ROBERTSON IS THE 2025 SAUDI ARABIA SNOOKER MASTERS CHAMPION 👏🏆



Back where he belongs at the top of the game 🔥 pic.twitter.com/9lHm1Jy1Xe — TNT Sports (@tntsports) August 16, 2025

SZNÚKER

SZAÚDI MASTERS, DZSIDDA

Döntő

Neil Robertson (ausztrál)–Ronnie O’Sullivan (angol) 10–9