Nemzeti Sportrádió

Robertson pazar csatában legyőzte O’Sullivant

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.16. 23:16
null
Fotó: World Snooker Tour
Címkék
Ronnie O'Sullivan Dzsidda Szaúd Arábia Neil Robertson
Neil Robertson győzelmével ért véget a sznúker Szaúdi Masters Dzsiddában, miután a döntőben az ausztrál 10–9-re legyőzte a hétszeres világbajnok Ronnie O’Sullivant.

 

Az egyik fél tizedik nyert frémjéig tartó döntő délutáni szakaszát a 43 éves, korábbi világbajnok Neil Robertson sokkal jobban kezdte. Az ausztrál kiválóan játszott, ellenben a 49 esztendős Ronnie O’Sullivan nem tudta megközelíteni a pénteki játékát, amellyel kétszer is 147-es bréket lökött. Az ausztrál 6–2-es előnyre tett szert, a harmadik frémben 108-as bréket is lökött.

Az esti folytatásban Robertson hozta az első játékot, ám utána a feljavuló O’Sullivan következett egy nagyon impresszív 139-es brékkel (7–3), ami egyben pályafutása 1300. százasa volt. Az angol további két frémet nyert, így az esti szünetben az ausztrál már csak 7–5-re vezetett.

O’Sullivan lendülete ezután is tartott, és csakhamar 7–7-re egyemlített! A sorozatban megnyert öt frém után Robertson nem engedte át a vezetést, a 15. játék megnyerésével ismét az ausztrálnál volt az előny. Utána viszont O’Sullivan ismét egyenlített (8–8), majd a 17. frémet 64-es pontsorozattal elhozó angol klasszis átvette a vezetést, először a döntő folyamán. Ez egyben azt jelentette, hogy O’Sullivannek már csak egy játékot kellett megnyernie a végső győzelemhez. Azonban az ausztrál 101-es brékkel egyenlített, majd a döntő frémben 87-es sorozatot elérve megnyerte a mérkőzést.

Neil Robertsonnak ez volt a 26. pontszerzőtorna-győzelme, ezzel a vonatkozó örökranglistán a hatodik helyre jön fel, beérve a walesi Mark Williamst. Robertson a győztelméért 500 ezer fontot (227 millió forint), O’Sullivan 200 ezer fonttal (91 millió forint) gazdagodott.

SZNÚKER
SZAÚDI MASTERS, DZSIDDA
Döntő
Neil Robertson (ausztrál)–Ronnie O’Sullivan (angol) 10–9

 

Ronnie O'Sullivan Dzsidda Szaúd Arábia Neil Robertson
Legfrissebb hírek

Ronnie O’Sullivan két maximum bréket lökött ugyanazon a meccsen – videó

Egyéb egyéni
2025.08.15. 23:34

Matheus Saldanha: Mintha egy filmben szerepelnék!

Minden más foci
2025.07.15. 10:11

Korszakváltás? Ronnie O’Sullivant nagyon simán legyőzték a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2025.05.02. 22:26

Ronnie O’Sullivan óriási verést kap Csao Hszin-tungtól a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2025.05.02. 15:34

Egyelőre nem bír egymással O’Sullivan és Csao Hszin-tung a sznúker-vb elődöntőjében

Egyéb egyéni
2025.05.01. 17:26

O’Sullivan meggyőző játékkal vezet a negyeddöntőben a sznúker-vb-n

Egyéb egyéni
2025.04.30. 00:14

Sznúker-vb: O'Sullivan 23. alkalommal negyeddöntős karrierje során

Egyéb egyéni
2025.04.28. 22:18

Sznúker-vb: O’Sullivan a negyeddöntő küszöbén, Trump nagyot nyert a századik százasával

Egyéb egyéni
2025.04.28. 01:15
Ezek is érdekelhetik