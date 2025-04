A kisvárdai edző a lecserélt játékosáról: A többieket is húzta lefelé ezzel a negatív hozzáállással

Nagyszerű formában van a Kisvárda, amely sorozatban nyolcadik győzelmét ünnepelhette, ezúttal a BVSC-t győzte le. A szabolcsi együttes így egy év után visszatérhet az NB I-be is.

Révész Attila, a csapat vezetőedzője azonban nem volt mindennel elégedett.

„A mérkőzés elején azt éreztem, hogy nagyon tompán és pontatlanul játszunk, néhány játékos nem volt megfelelően felpörögve. Tudtuk, hogy Raúl Stefannak a nagyapja halála miatt lelki vívódásai vannak, de azt gondoltuk, hogy ezt a héten már lerendezte. Ennek ellenére a meccsen azt láttam, hogy a többieket is húzza lefelé ezzel a negatív hozzáállással, ezért gyorsan kellett cselekedni, még ha ők ezt nehezen is értik meg. Korábban is kerültünk kétgólos hátrányba, de akkor éreztem a csapaton az erőt, most viszont nem, öten-hatan a tudásuk alatt játszottak. A szünetben ezért is váltottunk szerkezetet, ez segített és külön öröm, hogy a mérkőzés végén jött a győztes gól. A nyolcadik összecsapásunkat nyertük meg zsinórban, erre korábban még nem volt példa itt, lehet, ez is plusz terhet rakott a játékosokra” – idézte a csakfoci.hu a vezetőedzőt.

Raúl Stefan 15 mérkőzést játszott a most zajló NB II-es idényben, és ebből tizenegyszer a kezdőben kapott helyet.

KISVÁRDA MASTER GOOD–BVSC-ZUGLÓ 3–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1014 néző. Vezette: Katona Balázs (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

KISVÁRDA: Popovics – Stefan (Molnár G., 38.), Matic, Chlumecky – Cipetic (Lippai T., 76.), Popoola (Szőr, 57.), Soltész I. (Puclin, a szünetben), Soltész D. – Matanovics – Mesanovic, Bíró B. (Gyurkó, a szünetben). Megbízott vezetőedző: Révész Attila

BVSC: Erdélyi B. – Székely K. (Tóth K., 72.), Hesz, Vinícius, Király Á. – Babós, Hidi P. – Kocsis B. (Szilágyi M., 72.), Mucsányi Miron (Májer, 79.), Pekár L. (Tóth Á., 79.) – Batai (Bacsa, 90+1.). Vezetőedző: Csábi József

Gólszerző: Vinícius (0–1) a 29., Kocsis B. (0–2) a 33., Mesanovic (1–2) a 45+1., Matic (2–2) a 83., Molnár G. (3–2) a 90+2. percben