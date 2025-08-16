Darts: Tizedik WDF-tornáját nyerte meg Tekauer Gréta Budapesten

Magyar döntőt hozott a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) Summer Special Darts Open elnevezésű versenye a nőknél – miután az első kiemelt Tekauer Gréta 4–2-re legyőzte Boschánszky Tamarát, a második kiemelt, 31-szeres WDF-tornagyőztes Ihász Veronikával csapott össze, aki 4–0-val múlta felül a harmadik kiemelt Kovács Tamarát. A finálé nehézkesen kezdődött a feleknek, de Tekauer egy breakleggel vezetést szerzett, honfitársa és riválisa ugyan a folytatásban nyert egy leget, de elkapni már nem tudta. Az utolsó, ötödik legben Tekauernek még egy bosszantó besokallás is belefért: amikor 74-ről kellett kiszállnia, a szimpla 14-es után a tripla 20-ba akadt a nyíl. Két körrel később dupla 15-re volt szüksége, amit megoldva 4–1-gyel lezárta a finálét.

Ihász és Tekauer csak idén – a nemzeti fordulókat nem, pusztán a WDF-tornákat figyelembe véve – hetedik alkalommal találkozott, Tekauer negyedszer győzött Ihász három sikere mellett. WDF-fináléban negyedszer néztek szembe egymással – az első kettőt a Győri Darts Club versenyzője, utóbbi kettőt ellenfele nyerte meg.

„Nehezen indult a döntő, mintha folytatódott volna a temesvári elődöntőnk Veronikával – mondta lapunknak az Érd-EL SE játékosa. A szóban forgó temesvári ezüst-versenyen, a négy között 4–3-ra győzte le Ihászt, majd a döntőben alulmaradt Jitka Císarovával szemben. Tekauer akkor úgy fogalmazott, mivel régóta ismerik egymást Ihász Veronikával, és mindig nagyon akarják a sikert egymás ellen, ezért általában a két véglet jellemző a mérkőzéseikre: vagy nagyon erősen teljesítenek, vagy idegőrlő találkozót játszanak, és a temesvárit az utóbbival jellemezte. – De szerencsére ezen hamar túllendültem. Mérvadó volt, hogy melyikőnk nyeri meg a kiszállócsatát az első legben, az utána következőket nagyrészt sikerült szépen lehoznom. Elégedett vagyok, az idei tornagyőzelmeimből jelenleg erre vagyok a legbüszkébb.”

Ez volt a 22 éves dartsos idei harmadik WDF-tornasikere – májusban előbb egy ciprusi, később a Spring Classic nevű bronzkategóriás megméretésen, szintén a Récseiben diadalmaskodott –, míg karrierje során éppen a tizedik alkalommal lett övé a legfényesebb érem és a legnagyobb trófea WDF-versenyen.

A férfiaknál a negyedik kiemelt cseh Dalibor Smolík 5–1-re győzött a fináléban a harmadik kiemelt Kádár László ellen, és szerezte meg idei harmadik, pályafutása negyedik WDF-címét. Smolík a PDC European Tour 13., utolsó előtti fordulójában is részt vehet a svájci Baselben, miután a budapesti Smile Darts Clubban megnyerte a vonatkozó verseny kelet-európai selejtezőjét augusztusban.