ILCA Eb: Vadnai Jonatán az ötödik helyen végzett

V. J./MTIV. J./MTI
2025.08.16. 21:41
Címkék
Vadnai Jonatán ILCA Eb vitorlázás
Vadnai Jonatán az ötödik helyen végzett a svédországi Marstrandban rendezett vitorlázó ILCA Európa-bajnokságon, míg a nők versenyében Érdi Mária a 20. pozícióban zárt.

A szombati zárónapon három döntő futamra került sor a férfi olimpiai ILCA 7, és a női olimpiai ILCA 6 hajóosztálynak egyaránt.

Az olimpiai negyedik Vadnai Jonatán a pénteki kilencedikről az ötödik helyre lépett előre, miután a hatodik, a nyolcadik és és a 43. helyen végzett a legjobbak között az arany csoportban, az utolsó futameredményt kiejthette. Vadnai az Open European Trophy küzdelmeiben (ahol a nem-európai versenyzőket is értékelik) a nyolcadik lett a 153 fős mezőnyben.

„Jó hét volt! A harmadik kvalifikációs napot rontottam el, ott eldobtam sok-sok pontot, ezzel nagyon megnehezítettem a dolgom az éremért folyó küzdelemben” – értékelt az utolsó futam után Vadnai.

A címvédőként indult, világbajnok Érdi Mária versenyzését ezúttal nem kísérte szerencse. Pénteken, az utolsó előtti napon kapott egy fekete zászlós rajtbüntetést, egy másik futamot pedig rosszullét miatt nem tudott befejezni. Szombaton 13., 28. és – a legutolsó futamban – hetedik lett. Ezzel az Európa-bajnokságon a 20. helyen végzett, az openben pedig a 25. pozícióban zárt a 93 hajót felvonultató női mezőnyben.

 

