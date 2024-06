NB II: két-két játékos érkezését jelentette be a Kazincbarcika és a Soroksár

A Kazincbarcika szerződtette a 22 éves Pintér Ádámot. A szélső támadó Szolnokon nevelkedett, majd 2016-ban Debrecenbe került, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, s végül 2019. október 5-én a Fehérvár ellen debütált az élvonalban – eddig 18 NB I-es meccs van a lábában. 2022-től az egyaránt másodosztályú Szeged, Szentlőrinc és Budafok játékosa volt, utóbbi csapatban 15 mérkőzésen lépett pályára az előző idényben.

„Nagyon örülök, hogy itt lehetek! Egy viszonylag hosszabb sérülésen vagyok túl, elkezdtem újra felépíteni magamat, amihez kiváló hely lesz Kazincbarcika. Szeretném meghálálni a bizalmat, s minél több góllal, gólpasszal, no és jó játékkal segíteni a csapatot. S most már csak emelt fővel előre szeretnék tekinteni, s a kitűzött célokat elérni!” – nyilatkozta klubja honlapjának a játékos.



A másik érkező Barcikán Katona István, aki csupán 17 esztendős. A támadó 16 évesen, 6 hónaposan és 26 naposan debütált a felnőttek között a Szombathelyi Haladás játékosaként az NB II-ben, s azóta még 16 alkalommal lépett pályára a másodosztályban, ahol már az első gólját is megszerezte.

„Váratlanul érkezett a Barcika megkeresése, és én nagyon gyorsan döntöttem. Annak ellenére is, hogy nagy a távolság a családom és közöttem, s most vagyok először ilyen messze tőlük. De kellett, és nagyon örülök a változásnak, új arcok, új körülmények, ahol én is új erőre tudok kapni, s ez nagyon fontos. Próbálom a tudásom és a teljesítményem legjavát adni, mindazt hozzátenni a csapatjátékhoz, s mivel center vagyok, nyilván szeretném gólokkal is segíteni a Kolorcity Kazincbarcikát. De a legfontosabb, hogy minél többször győzzünk, és jó eredményt érjünk el!” – mondta érkezését követően az U17-es válogatott csatár.



Soroksárra a védelem megerősítése érdekében Bolla Gergő érkezett a Haladás együttesétől. A 24 éves, korábbi utánpótlás-válogatott játékos az előző idényben 20 másodosztályú mérkőzésen egy gólt szerzett. Mellette Somfalvi Bence csatlakozott a fővárosi együttes keretéhez, aki az Illés Akadémiát követően a Puskás Akadémia II. csapatában pallérozódott. Az utánpótlás-válogatott, 18 éves támadó középpályás felnőttmérkőzésen még nem jutott szóhoz.

Emellett a Soroksár SC bejelentette, hogy a csapat 36 éves kapusa, Holczer Ádám és 22 esztendős középpályása, Köböl Krisztián is szerződést hosszabbított a klubbal.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Herjeczki Kristóf (Nyíregyháza), Katona István (Szombathelyi Haladás), Lucas Marcolini (Kisvárda), Pintér Ádám (Budafoki MTE), Szujó Attila (ETO FC Győr)

Távozott: Csatári Gergő, Vincze Dániel (mindketten Diósgyőri VTK – kölcsönből vissza), Dobozi Krisztián (román-magyar, Sepsi OSK – Románia – kölcsönből vissza), Kotula Máté (Mezőkövesd Zsóry FC – kölcsönből vissza, onnan Kecskeméti TE), Papp Milán (Kecskeméti TE), Pinte Patrik (Nyíregyháza), Szekszárdi Milán (Paksi FC – kölcsönből vissza)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Bolla Gergő (Szombathelyi Haladás), Somfalvi Bence (Puskás Akadémia II)

Távozott: Katona Máté (Gyirmót FC Győr)