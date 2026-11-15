Férfi vízi ob I: debreceni pofon a Honvéd otthonában, a BVSC legyőzte a vendég Semmelweis OSC-t

Talán sokat kivett a Honvéd játékosaiból a csütörtöki bravúros Eurokupa-győzelem – Szivós Márton csapata négy vereség után kiváló játékkal legyőzte az A-csoportban két forduló után hibátlan montenegrói Budvát idegenben, és megszerezte első pontjait a nemzetközi színtéren. Ezt a teljesítményt nem sikerült átmenteni három nappal későbbre – a férfi vízilabda ob I 8. fordulójában a Debrecent fogadták, Kádár Kálmán csapata pedig kiemelkedő helyzetkihasználással rukkolt elő már a mérkőzés kezdetétől. Szivós Márton már az első negyedben, 4–2-es hátránynál időt kért, és ez valamelyest segített is, a második negyedben rendre feljött egy gólra a Honvéd, a vendégek azonban nem estek vissza. A kezdő kapus Maser Márk helyére becserélt Csoma Kristóf a negyed derekán Macsi Patrik ellen szabálytalankodott ötméterest érően, az addig is villogó Macsi értékesítette (8–10), majd Tőzsér Dávid egy utolsó másodperces góllal még a nagyszünet előtt háromra növelte a Debrecen előnyét (8–11).

Az egyébként a játékkal rén kösziendszerint együtt élő Szivós egyszer csak leült a padra, úgy érezte, ehhez nem tud többet hozzátenni – fordulás után a Debrecen visszatérően rendezetlen védelem ellen lőtt gólokat, míg a hazaiak, próbálva menteni a menthetőt, gyorsan próbáltak tüzelni, de ezek a lövések vagy a kiválóan védő Moravcsik Martinban, vagy a blokkban akadtak el, vagy nem találtak kaput. Tovább tartott a hazai negatív spirál: Sugár Péter kivédett kísérlete után a kapus indította a megúszó Macsi Martint, aki egy az egy ellen könnyedén helyezte a labdát a kapuba Csoma mellett – sorozatban hat gólnál járt a Debrecen a harmadik negyed végén. Lazar Vicskovics ejtésével nem maradt találat nélkül a Honvéd a felvonásban, a záró nyolc perc kezdetén, 17–9-nél már nyolcgólos is volt a vendégek előnye. A hajrában főleg Vicskovics és Marko Jankovics már tényleg minden mindegy alapon lőttek – viszont pontosan, kísérleteik egymás után akadtak be a debreceni kapuba. Ám a különbség túl nagy volt, az idő pedig túl kevés – a cívisvárosiak pedig jól játszották ki a támadóidejüket. 18–15-re nyert a Debrecen, mindhárom pontot elvitte a Kőér utcából.

A BVSC ellenben mindhármat otthon tartotta a Semmelweis OSC-vel szemben. Varga Dániel együttese a Honvéddal ellentétes utat járt be: drámai hajrában kapott ki Nápolyban, négy és fél perccel a vége előtt 15–12-re vezetett a Posillipo otthonában, majd 16–15-re alulmaradt – ám a bajnokságban javított az orvosegyetemistákkal szemben. Bár az első öt percben elért 4–0-s fór után talán nem számítottak szoros meccsre a Laky uszodában a hazai drukkerek, Tóth László csapata nem engedett egykönnyen. Gál Dávid alaposan megszórta a Vasutast – fordulás után a BVSC 7–4-ről 10–4-re lépett el, ám utána egy négyes vendégsorozat következett, Gál kétszer is jelentkezett ez idő alatt, összesen pedig hatszor volt eredményes. Ekler Zsombor a harmadik góljával nyolc és fél perces hazai gólcsendet szüntetett meg a negyedik negyed derekán (11–8), a folytatásban sem került a Semmelweis OSC közelebb két gólnál, de alaposan megdolgoztatta a zuglóiakat a győzelemért.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–DEBRECENI VSE-MASTER GOOD 15–18 (3–5, 5–6, 1–4, 6–3)

Kőér utca, 250 néző. V: Kollár, ifj. Kenéz

HONVÉD: Maser – Vadovics 1, VICSKOVICS 5, JANKOVICS 5, SZÉPFALVI 2, Araya, Kevi. Csere: Csoma (kapus), Bencz, Sugár 1, Imre K., Teller, Simon H. 1. Edző: Szivós Márton

DEBRECEN: MORAVCSIK – Pónya, Bozó 1, ASANIN 4, MACSI P. 5, TŐZSÉR 3, Horváth Ákos. Csere: Rajna B. (kapus), Smitula 1, Kováts V., Vidovenyecz 1, Varga B. 1, MACSI M. 2, Bera. Edző: Kádár Kálmán

Gól – emberelőnyből: 10/4, ill. 7/5

Gól – ötméteresből: –, ill. 2/2

Kiállítva (végleg, cserével): Simon H. (26. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Óriási játékot mutatott be a Debrecen, megérdemelten nyert. Nekünk kecsegtető, hogy végül csak ennyivel kaptunk ki. Igen, két sorozatban játszunk, tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, de szerintem erre senki sem számított – egy bizonyos szint alá akkor sem szabad menni, és mi most alulmúltuk magunkat. Rettentően szégyellem magam.

Kádár Kálmán: – Az idény legjobb meccsét játszottuk. Nagyon erős, de nagyon fáradt Honvéddal találkoztunk, az első perctől kezdve irányítottuk a meccset. Szebben is búcsúzhattunk volna, a végén sok gólt kaptunk, de nagyon örülünk a három pontnak, mert a Kőér utcában rendkívül nehéz győzni.

BVSC-MANNA ABC–SEMMELWEIS OSC 13–11 (4–1, 3–3, 3–3, 3–4)

Laky uszoda, 200 néző. V: Rubos, Kovács S.

BVSC: Gyapjas V. – Cseh M. 1, Jansik D. 1, EKLER ZS. 3, Batizi 1, Csacsovszky E., DODD 2. Csere: Kovács P., Bundschuh, BENEDEK M. 2, Divják 1, SZEGHALMI 2, Kormány. Edző: Varga Dániel

SOSC: Farkas D. – Sedlmayer 1, HESSELS S. 2, Vámosi, Tóth K., Csapó M. 2, Besenyei. Csere: SZITÁS (kapus), GÁL D. 6, Mihov, Sári, Monostori, Török B., Stotz. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 9/4, ill. 10/6.

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kipontozódott: Bundschuh (21. p.), Vámosi (27. p.), Batizi (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Varga Dániel: – Nagy menetelésben vagyunk, összesen két edzésünk volt a héten. Óriási teljesitménynek tartom, hogy így is megnyertük a találkozót. Jól jöttünk ki a lélektanilag fontos helyzetekből, büszke vagyok a csapatomra. Megyünk tovább, mert sűrű a program, egymást érik a mérkőzések.

Tóth László: – Agresszívabb kezdést vártam a csapattól, meg kell fejtenünk az okokat, hogy ez miért nem sikerült. Azután, hogy négy nullás hátrányba kerültünk, meccsben voltunk a BVSC-vel. Jó volt látni, ahogy küzdöttek a játékosaim, de az első negyed megpecsételte a sorsunkat.