Katari főszponzorral kötött szerződést a Kispest-Honvéd

A szingapúri Vulcan Shield Global után újabb főszponzort jelentett be a Kispest-Honvéd, amely hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a katari Aspire Zone-nal. A klub tájékoztatása szerint a partnerség középpontjában az akadémiai képzés fejlesztése, a modern sporttudományi és csúcstechnológiai megoldások alkalmazása, valamint a felnőtt csapat és a fiatal labdarúgók fejlődésének támogatása áll.

„Az együttműködés célja, hogy a két fél kölcsönösen megossza egymással szakmai tapasztalatait, és aktív közös munkával járuljon hozzá a következő futballgeneráció képzéséhez. A partnerség révén klubunk olyan nemzetközi szakmai tudáshoz és modern technológiai megoldásokhoz kapcsolódhat, amelyek hosszú távon is meghatározó szerepet tölthetnek be az akadémiai munka fejlesztésében Kispesten” – áll a közleményben.

„Nagy várakozással tekintünk a Honvédtól való tanulás, tapasztalataink megosztása és a közös munka elé, amelynek célja, hogy a labdarúgás következő generációja számára még több fejlődési és sikerlehetőséget biztosítsunk” – nyilatkozta Kamel Badawy Attia, az Aspire Zone partnerségekért felelős igazgatója.