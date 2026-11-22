Katasztrofálisan alakult a Ferrari számára a Las Vegas-i Nagydíj hétvégéje. Az időmérőn egyik autójával sem került be a harmadik szakaszba, majd a versenyen Charles Leclerc és Lewis Hamilton újra egymásnak feszült a pályán, aminek ütközés lett a vége. A monacói a 38. körben támadta a csapattársát az ötödik helyért, a két kocsi összeért a hetes kanyarnál, a kontaktus következtében pedig a brit megpördült, és több pozíciót is veszített.

Az újabb incidens különösen annak fényében kellemetlen a Scuderia számára, hogy néhány héttel ezelőtt, a Mexikóvárosi GP-n is a két versenyző kakaskodása fosztotta meg az istállót a potenciális kettős sikertől. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) mindkét esetben Leclerc-t találta vétkesnek: a monacói Mexikóban öt másodpercet kapott jogtalan előnyszerzés miatt, Las Vegasban pedig tíz másodperces időbüntetéssel sújtották baleset okozásáért.

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur már Mexikóvárosban is elfogadhatatlannak látta az esetet, Las Vegasban pedig teljesen betelt a pohár a francia szakembernél, és közvetlenül a leintés után jelezte Leclerc-nek, hogy látni akarja még az interjúk előtt. „Ez elfogadhatatlan. Nincs meg a tisztelet a csapat és a szponzorok irányába. Gondolnod kell a Maranellóban dolgozó emberekre (mondta az újságíróknak a pilótáira értve – a szerk.). Megmondtuk Charles-nak, hogy ne előzzön, mert egy ilyen futamon a magad versenyére kell összpontosítanod ahelyett, hogy kockáztatnád, hogy mások megelőzzenek.”

„Világos, hogy Charles hibát követett el, és a csapat nagy árat fizetett érte. Az, ami történt, teljességgel elfogadhatatlan. Rendkívül csalódott vagyok, mert Mexikó után egyértelmű üzenetet fogalmaztunk meg. Brazíliában mindannyian leültünk megbeszélni a történteket. Ma is azt kértük tőlük, hogy amikor egymás ellen versenyeznek, tartsák szem előtt a csapat érdekeit, és ez lett a vége. Mindannyiunk számára rendkívül frusztráló.”

„A többi csapatnál közben húsz alkalommal is oda-vissza előzték egymást a versenyzők a futam során: (Andrea Kimi) Antonelli és (George) Russell, illetve (Oscar) Piastri és (Lando) Norris is összecsapott, sőt még Isack (Hadjar) is megelőzte Maxot (Verstappent). El sem tudjátok képzelni, mennyire frusztráló ez számomra, de még inkább az otthon dolgozó csapattagok számára.”

Ferrari 💥 Ferrari #F1 #LasVegasGP https://t.co/5wCZ5L06bC — Formula 1 (@F1) November 22, 2026

Leclerc a leintés után részben elismerte a felelősségét. „Büntetést kaptam, így feltételezem, hogy a sportfelügyelők többsége úgy ítélte meg, hogy én hibáztam. Ezt elfogadom. Nem szeretnék ennél többet mondani. Én kaptam büntetést, szóval bizonyára én vagyok a hibás” – magyarázta a monacói, akit a szankció után a tizedik helyen rangsoroltak.

A hetedikként záró Hamilton ezúttal nem kritizálta nyilvánosan Leclerc-t, a Ferrarira hárította a felelősséget. „Nem szeretnék belemenni ebbe, erről nektek kell beszélnetek a Ferrarival – üzente az őt kérdező újságíróknak. – Tudtuk, hogy nagy kihívás vár ránk ezen a hétvégén, de arra nem számítottunk, hogy ilyen nagy hátrányban leszünk az egyenesekben. Az időmérő nyilván nehéz volt, ám a versenyen remekül éreztem magam az autóban, és szépen haladtam előre. Végső soron a McLarenek előtt akartam célba érni, hiszen velük harcolunk a konstruktőri bajnokságban.”

„Tíz másodperces időbüntetést kaptam azért, mert elkerültem egy ütközést, amit eléggé szigorúnak éreztem, és nagyon bosszantott. De csak mentem tovább leszegett fejjel, és folytattam a felzárkózást. Újra visszajöttem a versenybe, aztán kiütöttek. Viszont sosem adtam fel, próbáltam a lehető legjobb eredményt elérni, szerintem a tempónk elég volt ahhoz, hogy dobogóra álljunk.”

Hamiltont megkérdezték arról, hogy szerinte a csapatának egyértelmű szabályokat kellene-e lefektetnie a két versenyző között. „Erről a Ferrarinak kell döntenie. Én mindent megtettem, amit tudtam, és elmondtam mindent, sőt még annál is többet. Nehéz időszakon vagyunk túl. Én csak annyit tehetek, hogy kimegyek a pályára, mindent beleadok, és bízom benne, hogy a háttérben előbb-utóbb rendezik a helyzetet.”