LABDARÚGÓ NB I

15. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 3–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1446 néző. Vezette: Zierkelbach

KISVÁRDA: Popovics – Melnik, Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Babják (Szikszai, 82.), Bíró B., Youga (Mbock, 90+4.), Mesanovic – Herc (Matanovics, a szünetben), T. Balogun (Novothny, 82.). Vezetőedző: Kuttor Attila

NYÍREGYHÁZA: Dala – Jovanov, Temesvári, Katona L., Antonov – Zikovic – Manner, Hős (Májer, 65.), Katona M. – Katona B. (Batoum, 83.), Kvasina. Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerző: Soltész D. (52.), Babják (81.), Novothny (90+3.), ill. Zikovic (7.), Kvasina (88.)

Sárga lap: Babják (66.), Melnik (73.), ill. Manner (10.), Kvasina (44.)

Kiállítva: Manner (55.)

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Ricardo Moniz a kisvárdai háztetőn.

Nem most, hanem négy évvel ezelőtt, 2022. november 8-án, amikor a holland tréner nem ülhetett le akkori csapata, a Zalaegerszeg kispadjára a Kisvárdán rendezett bajnokin. Az előző, Budapest Honvéd elleni mérkőzésen ugyanis rasszista megnyilvánulásokat érzékelt a kispesti táborból, lehívta együttesét a pályáról, amiért eltiltást kapott, és a Várkerti Stadionban a Zete által 3–0-ra megnyert meccset kénytelen volt a létesítmény tetején kialakított kameraállások mellől megnézni.

A szombati szabolcsi rangadót már közelebbről figyelhette a Bódog Tamás helyére érkező, októberig a szlovákiai Trencsénnél dolgozó 62 éves szakember (méghozzá sportos öltözetben stoplis cipőt is húzva), aki egy hete még aligha sejthette, hogy aktív részese lesz a Kisvárda–Nyíregyháza mérkőzésnek... Ami a másik oldalt illeti, Kuttor Attila vezetőedzőnek is egyfajta premier volt ez a csata, ő hazai pályán mutatkozott be a Kisvárda élén.

Moniz egyik újítása az volt a kezdőcsapat kijelölésekor, hogy az eltiltott Kovács Milánt helyettesítendő Rocco Zikovicot jelölte a középpályára, és az „eredetileg” belső védő horvát játékos testéről – no meg Popovics Ilija kezéről – csorgott a kapuba labda. Hét perc sem kellett tehát ahhoz, hogy vezetést szerezzen a Szpari. Ez már csak azért is tűnt aggasztónak a Kisvárda számára, mert október 31-én Kispesten hasonlóan hamar, hasonló körülmények között kapott góllal veszített 1–0-ra.

Ha nem is tökéletesen, de abból a szempontból kétségtelenül jól alakult az első félidő a vendégcsapatnak, hogy vezetett, bosszankodásra az adhatott okot vendégoldalon, hogy Marko Kvasina elszalasztotta az előny megduplázásának esélyét, illetve az osztrák csatár és Manner Balázs is megkapta ötödik sárga lapját, amivel kizárták magukat a következő, MTK Budapest elleni hazai összecsapásról.

A második félidőben is a hetedik perc hozta meg a gólt – Soltész Dominik élete találatát szerezte, ami már csak azért is igaz, mert ez volt neki az első az NB I-ben, ráadásul 26. születésnapjának előestéjén. Előtte már a hosszú kihagyás után csereként pályára lépő Marko Matanovics veszélyes, Dala Martin által védett lövése is arról árulkodott, hogy élet költözött a hazaiak játékába. Hát még, hogy szinte azonnal emberelőnybe is került a Kisvárda, Manner ugyanis a második sárgáját is megkapta – most sem úszta meg kiállítás nélkül a Nyíregyháza az idegenbeli megyei rangadót, csakúgy, mint a tavalyit, amikor szintén Zierkelbach Péter vezette a meccset.

A negyedik egymást követő meccsén már nem maradt szerzett gól nélkül a Kisvárda, de ez az egy még nem volt elég ahhoz, hogy a nyolcadik hazai fellépésén megszülessen az első sikere a bajnokságban.

Kettő viszont már elég lehetett volna, és bár a játék képe nem tükrözte, hogy emberelőnyben játszik a Kisvárda, a szívósan küzdő házigazda csak begyötörte a vezető gólt. Ismét Soltész Dominik főszereplésével, az ő lövése után pattant csapattársa, Babják Miroszlav sarkáról a kapuba a labda.

A fantasztikus hajrá csak ezután következett! Marko Kvasina alig érzékelhetőn, de belefejelt Nemanja Antonov szabadrúgása után a labdába, így egyenlített a Szpari, sőt Jean Florent Batoum lábában a győztes gól is ott volt. Akárcsak Soltész Dominikéban is, de fölé ágyúzott. A döntés, miként a két csapat nyíregyházi összecsapásán, a ráadásra maradt, ezúttal a Kisvárda vitte be a győztes találatot a cseresorból előrelépő, az utóbbi időben mellőzött Novothny Soma fejesével.

Az NB I-ben is és 51 év után egyáltalán először győzte le a Kisvárda a Szparit, ezzel megszakította hétmeccses bajnoki nyeretlenségét, és 11 siker nélküli fellépés után diadalmaskodott újra hazai pályán. A Nyíregyháza pedig az edzőváltás ellenére is az utolsó helyen ragadt, miután az élvonal harmadik szombati meccsén is az a fél veszített, amelyik először vezetéshez jutott. 3–2

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