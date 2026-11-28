„Természetesen jó érzés gólt szerezni, de hazai pályán mindig a három pont megszerzése a célunk. A Debrecen nagyon jó csapat, öt egymást követő győzelemmel érkezett hozzánk, így tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A végsőkig küzdöttünk, mindkét együttesnek megvoltak a lehetőségei. Az ellenfél egyéni kvalitásai is megmutatkoztak, a második góljuk például kifejezetten szép volt. Sajnáljuk, hogy ismét két pontot veszítettünk hazai pályán” – értékelt az NSO Tv kamerája előtt a DVSC elleni 2–2-es döntetlen után az ETO két gólt szerző bosnyák válogatott támadója, Luka Kulenovic.

A győriek a 81. percben szerzett második gól után nagy nyomást helyeztek ellenfelükre, de a győztes találatot már nem sikerült megszerezniük.

„Ilyen a futball, folyamatosan változik, melyik csapat van lendületben. Vannak időszakok, amikor az ellenfél játszik jobban, máskor mi vesszük át az irányítást. A szurkolók rengeteg energiát adtak nekünk, különösen a hajrában. Hazai pályán mindent meg kell tennünk azért, hogy hátrányból legalább egyenlítsünk, majd megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. Sajnálom, hogy a végén nem sikerült még egyszer betalálnunk.”

Kulenovic az utóbbi időszakban remek formában futballozik, ám elmondása szerint nem szeretne túlságosan a gólszerzésre koncentrálni. A DVSC elleni első találatánál ráadásul maga sem volt biztos abban, hogy kinek írták jóvá a gólt.

„Nem is tudom, hogy az első gólt nekem vagy Balogunnak adták-e. Hozzám ért a labda, de igazából nem is tudtam róla, egyszerűen eltalált. Csatárként néha csak annyi a dolgod, hogy jókor legyél jó helyen. Most olyan időszakot élek, amikor szinte minden bemegy. Sokat jelent az edző bizalma, és az is, hogy egyre jobban megértjük egymást a csapattársakkal. Ha elkezdesz gólokat szerezni, ők is egyre jobban bíznak benned. Ugyanakkor nem akarok kizárólag a gólokra koncentrálni. Amikor nem találtam be, akkor is ugyanúgy el kellett végeznem a feladatomat, azt kellett csinálnom, amit az edző kér tőlem.”

A győriek a következő fordulóban a Zalaegerszeg otthonában lépnek pályára. A találkozó különösen fontos Kulenovicék számára, hiszen a ZTE október végén 3–1-re legyőzte az ETO-t, és kiejtette a Magyar Kupából.

„Most már a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk. A ZTE kiejtett minket a kupából, ezért szeretnénk visszavágni. Oda kell mennünk, és meg kell szereznünk a három pontot!”