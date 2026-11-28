„Megvoltak a lehetőségeink, s azt gondolom, hogy nagyobbak is, mint amilyenek nekik voltak, ezeket viszont ma nem tudtuk teljes mértékben kihasználni. Kaptunk egy gólt pontrúgásból, illetve egy kis figyelmetlenségből is. Az eredményt a végén nem mindig érzi igazságosnak az ember, de most ez született” – értékelt Lang Ádám, aki a meccsen tapasztalt indulatokról is beszélt.

„Itt mindig különleges meccset játszunk, rengeteg az érzelem, a feszültség és a meg nem értés. Nem fogok bírózni, de talán nem tartotta úgy kézben a mérkőzést, ahogy kellett volna” – fogalmazott a védő, aki arról is beszélt, miként lehet kezelni az ilyen kiélezett összecsapásokon kialakuló konfliktusokat.

„Volt provokáció is, kintről is, bentről is, csipkelődés, odarugdosás. Ez benne van a futballban. Profi módon el kell tudni fogadni, és függetleníteni kell magadat ettől, az adott feladatra kell koncentrálni.”

Lang szerint csapata felkészült az ellenfél mély védekezésére és kontratámadásaira, ám a döntő pillanatokban hiányzott a higgadtság. Hogy félig telinek vagy félig üresnek látja-e a poharat a 2–2 után, és mit gondol a mérkőzésen történtekről, azt az alábbi videónkban részletesen is elmondja.