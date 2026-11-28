Lang Ádám: Volt itt minden, provokáció, csipkelődés, rugdosás
„Megvoltak a lehetőségeink, s azt gondolom, hogy nagyobbak is, mint amilyenek nekik voltak, ezeket viszont ma nem tudtuk teljes mértékben kihasználni. Kaptunk egy gólt pontrúgásból, illetve egy kis figyelmetlenségből is. Az eredményt a végén nem mindig érzi igazságosnak az ember, de most ez született” – értékelt Lang Ádám, aki a meccsen tapasztalt indulatokról is beszélt.
„Itt mindig különleges meccset játszunk, rengeteg az érzelem, a feszültség és a meg nem értés. Nem fogok bírózni, de talán nem tartotta úgy kézben a mérkőzést, ahogy kellett volna” – fogalmazott a védő, aki arról is beszélt, miként lehet kezelni az ilyen kiélezett összecsapásokon kialakuló konfliktusokat.
„Volt provokáció is, kintről is, bentről is, csipkelődés, odarugdosás. Ez benne van a futballban. Profi módon el kell tudni fogadni, és függetleníteni kell magadat ettől, az adott feladatra kell koncentrálni.”
Lang szerint csapata felkészült az ellenfél mély védekezésére és kontratámadásaira, ám a döntő pillanatokban hiányzott a higgadtság. Hogy félig telinek vagy félig üresnek látja-e a poharat a 2–2 után, és mit gondol a mérkőzésen történtekről, azt az alábbi videónkban részletesen is elmondja.
LABDARÚGÓ NB I
15. FORDULÓ
ETO FC–DEBRECENI VSC 2–2 (1–1)
Győr, ETO Stadion, 4792 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Becséri Gergely, Berényi Ákos)
ETO: Petrás – J. Bennette (Bumba, 80.), Umathum Á., L. Balogun, Stefulj (Csorba N., a szünetben) – Urblík N. – Szép (Huszár, 68.), Agba – Bánáti (Marong, 61.), Kulenovic, Djukanovics (Gavrics, 80.). Vezetőedző: Efraín Juárez
DVSC: Andreev – Mejías (Tercza, 83.), M. Hofmann, Lang, A. Guerrero – Batik, Patai (Boskovic, 57.) – Kocsis D. (Baldoni, 75.), Dzsudzsák, Dénes V. (Egri, 75.) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Kulenovic (33., 81.), ill. Dzsudzsák (39. – 11-esből), Kocsis D. (54.)