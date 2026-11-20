KÉTSZERES VÁLOGATOTTKÉNT tért vissza Debrecenbe Szendrei Ákos. A DVSC hatgólos csatára a Grúziában 2–0-ra megnyert Nemzetek Ligája-mérkőzésen mutatkozott be, majd az Észak-Írország elleni hazai 1–1 alkalmával is pályára lépett a találkozó hajrájában. Noha az A-ligába jutás elmaradt, maradandó élményekkel tért vissza klubcsapatához.

„Óriási büszkeség és öröm, hogy mindkét meccsen pályára léphettem – mondta a Nemzeti Sportnak Szendrei Ákos. – Az északírek elleni döntetlen persze fájó, csalódottak voltunk, hiszen szerettünk volna az élen végezni. Amikor viszont a Puskás Arénában ötvenötezer emberrel együtt énekeltük a Himnuszt, az hihetetlen élmény volt, örökre velem marad. A társakkal könnyű volt megtalálni a közös hangot, jól éreztem magam a válogatottnál. Az edzéseken mindent kiadtam magamból, jó visszajelzéseket kaptam, kemény munkával próbáltam meghálálni a bizalmat.”

Amire a Lokiban nyújtott teljesítményével rászolgált. A Cube adatelemző rendszer szerint lövésminősége, megelőző szerelései, tizenhatoson belüli jelenléte és csúcssebessége (32.25 kilométer per óra) kiemelkedőnek számít az NB I-ben a középcsatároknál. A 23 éves támadó a Fehérvár, a Kecskemét és a Paks színeiben is játszott korábban a magyar élvonalban, ám a DVSC-ben láthatjuk először, hogy kihozza magából, amit tud.

„Ezt elsősorban annak köszönhetem, hogy pályafutásom során először úgy érzem, a klubomban maradéktalanul bíznak bennem. A szakmai stábnak is hálával tartozom, mert segít abban, hogy jobb futballista legyek. A labdakihozataloknál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyan tudnak a társak bevonni a játékba, mikor és merre kell mozognom. A tizenhatoson belül fejlődött a játékom, ami annak is tulajdonítható, hogy sokat foglalkozunk azzal, hogyan kerülhetek a legjobb helyzetbe, és mikor érdemes lőnöm. A letámadásban szintén nagyot léptem előre, rengeteget gyakoroljuk a különféle mozgásokat. A mindennapi videózásoknál az edzők a saját mérkőzéseinkből is mutatnak szituációkat, de nemzetközi példákat is hoznak, hogy lássuk, a legjobbak hogyan oldják meg ugyanazt a feladatot. Hetente kétszer-háromszor kisebb, posztok szerinti csoportokban is elemezzük a játékot, ami szintén sokat segít abban, hogy a pályán mindenki értse a dolgát. Ezek egyébként rövid alkalmak, amelyek során az edző egyenesen megmondja, mire kell figyelnünk, és jó példákat mutat. Időbe telt alkalmazkodni a követelményekhez, hiszen sokat sprintelünk, és rengeteg magas intenzitású futást végzünk, ám éppen ez készít fel arra minket, hogy a meccseken mindig készen álljunk.”

A tabellán a negyedik helyen álló Loki sorozatban négy bajnoki győzelemnél tart, a ZTE, a Kispest, a Puskás Akadémia és az Újpest is pont nélkül maradt ellene. Szendrei Ákos azt mondja, a nyáron kinevezett Gert Remmel vezetőedzőnek óriási szerepe van abban, hogy összeállt a debreceni kirakós.

„Emberileg és szakmailag is rendkívül jó a véleményem a vezetőedzőről. Modern futballt vár el tőlünk, ennek megfelelően rengeteg statisztikával dolgozunk – ezek a számok a pályán is működő megoldásokat támasztják alá. Mindennap örömmel megyek edzésre, mert jól érzem magam, a társaim a barátaim. Jó formában van a csapat, a válogatott szünet után ott szeretnénk folytatni, ahol abbahagytuk.”

A DVSC vasárnap délután a térségi rivális, osztályozós helyen álló Nyíregyháza otthonában szerezheti meg egymást követő ötödik győzelmét. A hangulatra aligha lehet majd panasz, a vendégszektorba ugyanis minden jegy elkelt.

„A Nyíregyháza erőnlétileg jól felkészített csapat, rendre letámad. Hangulatos mérkőzésre számítok, nyerni akarunk. Emlékszem, augusztusban szenvedéllyel teli meccsen nyertünk Dzsudzsák Balázs fejes góljával egy nullára. Azóta szép utat jártunk be, határozott elképzelésünk van arról, hogyan akarunk futballozni. Hiszem, hogy ha jól játszunk, vasárnap mi örülhetünk az összecsapás végén.”

NB I

14. FORDULÓ

Vasárnap, 16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!