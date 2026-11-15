Dénes Vilmos sokszor gólörömtáncolna Szendrei Ákossal

– Hogy is van ez a Szendrei Ákossal alkotott közös gólörömmel?

– Sokat gyakoroltuk az edzések előtt és után is, és szerencsére „élesben” is bemutathattuk néhányszor… – mondta lapunknak Dénes Vilmos, a DVSC 21 éves szélsője. – Úgy fogjuk meg egymás kezét, hogy egyikünk a jobb, a másikunk a balt tartja fel, miközben a szabad kezünket az arcunkhoz tesszük. Nem mi találtuk ki, a neten fedeztük fel, és megtetszett nekünk – a futballpályán még nem láttunk ilyet vagy ehhez hasonlót, ezért úgy döntöttünk, ha Ákos vagy én gólt szerzünk, akkor bemutatjuk ezt a gólörömöt. Ez egyfajta összhangot, jó kapcsolatot szimbolizál közöttünk. Remélem, még nagyon sokszor bemutathatjuk majd…

– Mind a ketten a nyáron érkeztek Debrecenbe – ilyen gyorsan barátok lettek?

– Igen, azonnal egy hullámhosszra kerültünk, a pályán és azon kívül is. Korábban egy játékossal voltam ilyen remek kapcsolatban, Zalaegerszegen Bakti Balázzsal, vele is jól kijöttünk.

– Mit szólt hozzá, hogy Szendrei Ákos válogatott meghívót kapott Marco Rossi szövetségi kapitánytól?

– Szívből örültem neki, megérdemelte, sokat tett érte. Engem is motivál az ő sztorija! Láthatjuk, Debrecenből is lehet valaki válogatott, csak sokat kell tenni érte. Azért is dolgozunk mind a ketten kőkeményen, hogy egyszer együtt lehessünk válogatottak! Álomszerű lenne.

– Július végén a belga Kortrijktől tért haza: jó döntésnek bizonyult?

– Abszolút! Eddig tizenegy bajnokin szereztem három gólt és adtam négy gólpasszt, remekül érzem magam a bőrömben. A szakmai stáb bízik bennem, jó irányba haladunk, ezt bizonyítja, hogy az utóbbi négy bajnokinkat egyaránt megnyertük, előtte pedig ikszeltünk a Ferencváros otthonában. Amikor az idény elején döcögött a szekér, és nem jöttek az eredmények, akkor is bíztunk magunkban és az elvégzett munkában, tudtuk, előbb-utóbb pontszámokban is megmutatkozik, hogy erős csapat a miénk. Gert Remmel vezetőedző hisz bennem, ezt a bizalmat pedig meg akarom hálálni. Jó passzban vagyunk, minél tovább akarunk ezen a pozitív hullámon ülni.

– Jövő héten a rivális Nyíregyháza otthonába látogatnak. A keleti rangadón felfokozott hangulat várható…

– Augusztus elején, a hazai meccsen már megtapasztaltam, mennyire fontos a debrecenieknek ez a keleti rangadó, már-már élet-halál kérdése. Akkor nyertünk egy-nullára, nem lehet más célunk jövő hét vasárnap sem, mint győzni. Nem szabad azt hinnünk, hogy milyen jók vagyunk, szinte verhetetlenek, hiszen akkor magunkat csapjuk be. Ugyanúgy kell dolgoznunk, ahogyan eddig, és akkor nem érhet minket meglepetés. Abban pedig csak bízhatunk, hogy Szendrei Ákossal újra megmutathatjuk a gólörömünket…

Alig van már jegy a keleti rangadóra A hírek szerint nagy az érdeklődés a jövő hét vasárnapi, 16 órakor kezdődő Nyíregyháza–Debrecen bajnokira – megkeresésünkre a Szparinál elmondták, hogy csütörtökig csak szurkolói tagok vásárolhattak belépőt, pénteken viszont elindult a teljes jegyértékesítés, és már 2500 eladott tikettnél tartanak. Könnyen elképzelhető, hogy telt ház, vagyis nyolcezer drukker szurkolhat a lelátón.