– Az előző idényt a bajnokcsapat alapembereként, a Ferencváros elleni csúcsrangadót eldöntő játékosként fejezte be, azonban a nyártól hosszú hónapokra partvonalon kívülre került. Mi ennek az oka?

– A pontos választ magam sem tudom, de természetesen bennem is felvetődtek kérdések ezzel kapcsolatban – mondta lapunknak adott interjújában a 21 éves Bánáti Kevin, aki április 19-én győztes gólt szerzett az aranyérem megszerzése szempontjából kulcsfontosságú FTC elleni bajnokin. – Nem feltétlenül látok egyetlen okot, az új edző így képzelte el ezt az időszakot. Az én dolgom akkor is az volt, hogy a saját feladatomat teljes odaadással végezzem, sikerült is megfordítanom ezt a folyamatot, ami miatt boldognak érzem magam.

– Nehezen élte meg ezt az időszakot?

– Abszolút. Amikor egy játékos három hónapig nem játszik, vagy csak nagyon keveset, az mindig nehéz helyzet, főleg lelkileg. A teljesítmény is visszaesik a meccshiány miatt, nehéz napokat, heteket okozott nekem. Próbáltam örömöt találni a munkában, illetve abban a tudatban, hogy napról napra fejlődhetek.

Fotó: Kovács Péter

– Két megoldás áll ilyenkor a labdarúgó előtt. Vagy az, amit említett, vagy a könnyebb, a távozás. Fennállt ez a lehetőség is?

– Nem gondolkoztam ezen, mert bíztam magamban, hogy meg tudom fordítani ezt az egészet. Közhelynek hangzik, de a befektetett munka mindig kifizetődik. Nagyon jó mentáltrénerrel, Takács Viktorral dolgozom, neki sokat köszönhetek, illetve hálás vagyok azoknak, akik támogattak ebben a nehezebb időszakban is.

– Sokat jelent önnek ez a klub?

– Nagyon. Nekem Győr most már hét éve az otthonom, ide tartozom, rengeteget tettem azért, hogy itt váljak profi labdarúgóvá. Felbecsülhetetlen számomra, hogy hétről hétre az ETO-mezt és az ETO-címert viselhetem.

– A nyár óta jelentős csapások érték a klubot: fontos távozók, rengeteg sérülés, korai nemzetközi és magyar kupabúcsú. A bizonyítási vágy miatt lehet a csapat így is a dobogón?

– Úgy érzem, igen. Rengeteg változás történt, akár a stábra, akár a játékoskeretre gondolunk. Sok húzóember eligazolt, kellett a vágy, a mentalitás, hogy bizonyítani akarjon mindenki, ez sikerült eddig. Egészen jó helyet foglalunk el a tabellán, és remélem, ez így is marad.

– Az előző vezetőedzőnél jobbszélsőként játszott, de tavaly néhány mérkőzésen kicsit beljebb helyezkedhetett, a csatár mögött pedig több lehetőséget alakított ki, és persze többször is került helyzetbe. Akkor úgy tűnt, az utánpótlásban elfoglalt helyén otthonosan mozog, de végül vissza kellett térnie a vonal mellé. Efraín Juáreznél támadó középpályást játszik, gólokat, gólpasszokat ad. Mondhatjuk, hogy „hazatért”?

– Végre igen. Az utánpótlásban végig középpályásként számítottak rám, ezért is itt a legkomfortosabb, itt érzem a leginkább otthonosan magam. Ebből következik, hogy a legjobb teljesítményre is itt vagyok képes. A középpályás nagyon sokoldalú poszt. Beszélgettünk erről a mesterrel is, többször is kérdezte, hol nyújthatnám a legtöbbet, úgy tűnik, meghallgatta ezt, és örülök, hogy jól teljesítek.

– Mi a fő feladata?

– Többnyire támadó középpályásként játszom, nyolcas, tízes poszton, viszont Efraín Juárez azt kéri, hogy bátran mozogjak a szélre, akár a védelem mögötti területre. Nem kér túl nagy dolgokat, csak azt, tartsam be, amit megbeszélünk a mérkőzés előtt.

– Az európai szereplést augusztusban fejezte be, a Magyar Kupából október végén esett ki a csapat. A bajnokságban jól áll az ETO, de rendkívül hullámzó a játéka és az eredményei, ráadásul rengeteget védekezik anélkül, hogy ezt kierőszakolná az ellenfél. Miért áll vissza magától a bajnokcsapat?

– Összetett kérdés, kell idő, hogy megszokjuk, amit az új edző kér, és magunkévá tegyük a rendszert, a filozófiáját. Látom, ahogy keményen dolgozunk mindennap, pontosan tudom, mennyi extra erőfeszítést teszünk bele. Nem véletlen a helyünk a tabellán. Más a rendszer és a filozófia, mint ami tavaly volt, úgy néz ki, így sikerült eddig elsajátítanunk.

– Az Üllői úton az egyre jobb formában lévő, Európában is jelentős erőt képviselő Ferencváros ellen mit tehet az ETO, hogy a szeptemberi kiábrándító 0–3 után felvegye a versenyt?

– Szerintem nem kell túlbonyolítani, a válogatott miatti szünetben is ugyanúgy készültünk, mint máskor. Mindenki a legjobbját adja, jó szervezettséggel sikeresek lehetünk. Nagyon jó formában van a Fradi, látszik a játékán, a nemzetközi porondon is. Ismerjük az ottani mestert azért jó páran, tehát ha megfelelően felkészülünk taktikailag, megismétlem, sikeresek lehetünk.

– Van még revansvágy Borbély Balázzsal szemben, vagy már csillapodott?

– Nem feltétlenül volt kimondott vagy éppen görcsös revansvágyunk. Persze jó, amikor az ember sikeres tud lenni a volt edzője ellen. Szeretnénk azért megmutatni, hogy még jobb játékosok lettünk azóta – van ennek pikantériája, de a legfontosabb, hogy magunkra figyeljünk és jól futballozzunk.

– Milyenek a kilátásai a jövőre nézve?

– A nyáron lejár a szerződésem, de jelenleg az lebeg a szemem előtt, hogy a téli szünetig hátralévő meccseken az újabb őszi elsőséghez segítsem a csapatot. A többiről ráérünk utána gondolkozni.

NB I

14. FORDULÓ

November 21., szombat

13.30: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

18.30: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

November 22., vasárnap

13.30: Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

18.30: Kispest-Honvéd FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)