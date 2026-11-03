Baj van a Hungária körúton: eltűntek a helyzetek, szaporodnak a vereségek

Hat forduló elteltével bizakodhattak az MTK Budapestnél. A kék-fehérek erős középcsapat benyomását keltették, akár előkelőbb helyen is állhatnának a tabellán, néhány mérkőzésükön a balszerencse is szerepet játszott az elhullajtott pontokban. Akkoriban úgy tűnt, Pinezits Máté vezetőedző irányításával jó úton jár a csapat, csakhogy azóta lejtmenetbe került: az előző hat bajnokijából ötöt elbukott, egyedül a Vasast győzte le Komáromi György bombagóljával – és az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy azon a találkozón az angyalföldiek futballoztak jobban, különösen a második félidőben.

Mi változott néhány hét alatt?

Mindenekelőtt a támadójáték hatékonysága romlott látványosan: az MTK jóval kevesebb veszélyes helyzetet teremt, támadásai kiszámíthatóbbak és egyre nehezebben jut el az ellenfelek kapujáig. A visszaesést a várható gólok mutatója (xG) is érzékelteti: amíg az első hat fordulóban mérkőzésenként hozzávetőleg 1.65 volt az együttes átlagos xG-je, az utóbbi hat találkozón már az egyet sem érte el. A probléma túlmutat tehát a helyzetkihasználáson, hiszen a gólveszélyes szituációk kialakításával is egyre nagyobb gondok adódnak.

Ennek egyik kifejező példája Jurek Gábor teljesítményének visszaesése. A góllövőlistát héttel vezető 22 éves támadó az idény elején remek játékával kiérdemelte a válogatott meghívót (az első hat bajnokiján szerezte a hét gólját), az utóbbi hetekben azonban egyre ritkábban kerül kedvező lövőhelyzetbe. Próbálkozásainak gyakorisága mérsékelten csökkent, kaput eltaláló lövéseinek aránya viszont drámaian visszaesett. A várható gólértéke is bezuhant, ráadásul egy-egy lövése is kisebb gólszerzési eséllyel kecsegtet a mutatók alapján. Ennek egyik oka, hogy átlagosan távolabbról próbálkozik, s kevesebbszer találkozik a labdával az ellenfél tizenhatosán belül. A büntetőterületen belül fogadott passzai száma még ennél is nagyobb arányban csökkent, ami már a társai felelősségét is felveti. A középpályások és a szélső védők kevéssé segítik a támadások építését, a kapu előterében sokszor hiányzik a ritmusváltás, a váratlan megoldás, márpedig ha az MTK legveszélyesebb támadóját, illetve az első fordulókban szintén jól teljesítő Kerezsi Zalánt ritkán hozzák játékba a tizenhatoson belül, nehéz tőlük gólokat várni…

Pinezits Máté az óráját nézi – meddig tart a türelem a Hungária körúton? (Fotó: Szabó Miklós)

A ZTE FC elleni, 3–0-ra elveszített hétvégi bajnokin is megmutatkoztak a problémák. Az MTK az első félidőben körülbelül húsz percig irányította a játékot, ám fokozatosan átengedte a kezdeményezést, a fordulás után pedig szinte teljesen elfogyott – a zalaegerszegiek kilenc lövéssel próbálkoztak a második félidőben, míg a kék-fehérek eggyel sem. A Ferencváros elleni 5–0-s vereségnél azzal lehetett magyarázni az összeomlást, hogy a második kapott gól után fejben szétesett a társaság, csakhogy a Vasas ellen is látványosan romlott a teljesítmény a szünet után, Pakson pedig ugyancsak alig jelentett veszélyt az ellenfél kapujára a második játékrészben. A visszatérő jelenség az erőnléti felkészítés kérdését is felveti, bár kívülről nehéz megítélni, fizikai vagy mentális okok állnak-e a háttérben.

„A felelősség csak az enyém. Ugyanazok a hibák jönnek elő hétről hétre, nekem pedig vállalnom kell ezért a felelősséget” – mondta Pinezits Máté a zalaegerszegi vereség után. Kérdés, meddig folytathatja a munkát, az MTK Budapest játékában az elmúlt hetekben ugyanis kevés előremutató jelet lehetett felfedezni, az eredmények pedig egyre inkább vészjóslók…