Jesper Jensen: Jó úton jár a Ferencváros, fényes a klub jövője

JAKUS BARNABÁSJAKUS BARNABÁS
2026.11.03. 10:15
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Jesper Jensen (Fotó: Árvai Károly)
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FTC női kézilabda Jesper Jensen Győr női kézilabda női kézilabda NB I
Továbbra is nyeretlen az ETO ellen Jesper Jensen irányításával a Ferencváros, a dán szakember szerint győzelmi esélyt szalasztottak el az elmúlt hétvégi rangadón. Az idény végén távozó trénerrel az Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-összecsapás is szóba került.

Tavasz után ősszel is döntetlennel ért véget az FTC–Győr rangadó az Elek Gyula Arénában. A lefújást követően az ETO játékosai örömtáncot lejtettek, a hazaiak búslakodva vették tudomásul a 30–30-as végeredményt. Tíz másodperccel a vége előtt még vezetett a Ferencváros, ám Dione Housheer egyenlített, az utolsó Fradi-támadás végén Elizabeth Omoregie lövése a lécet érintve hagyta el a pályát.

„A kezünkben volt a mérkőzés, kiválóan teljesítettünk a találkozón, szóval azzal elégedett lehetek, és tetszett az intenzitás is. Nagy esélyünk volt a győzelemre, ami sokat jelent” értékelt a lefújást követően Jesper Jensen, az FTC dán edzője.

A két csapat augusztus végén a Szuperkupa-döntőben már találkozott egymással, Székesfehérváron hatgólos ETO-siker született. Azóta az FTC minden meccsét megnyerte mostanáig.

„Ez az első pontvesztésünk az idényben, beleértve a Bajnokok Ligáját is. Napról napra keményen dolgozunk és megfelelő munkát végzünk. Ha egy ponttal többet gyűjtöttünk volna szombaton, akkor lenne minden szinte tökéletes.”

A szakember már korábban bejelentette, hogy az idény végén távozik, régi-új csapata a dán Esbjerg lesz.

„Valóban ez volt az utolsó FTC–ETO rangadóm a ferencvárosiak edzőjeként a Népligetben, de ez a történet most nem rólam szól, hanem a csapatról. Élveztem az időt, amit eddig a Fradinál töltöttem, másra egyelőre még nem gondolok. Ha a trófeákat vesszük, valóban nem nyertem még, de építjük az új csapatot, új korszakba lépett a Ferencváros, szerintem jó úton jár a klub, szép jövő előtt áll az együttes. Rendben van a keret, mentálisan is erős.”

A decemberben kezdődő Európa-bajnokság előtt még fontos erőpróbák várnak a Ferencvárosra, előbb a bajnokságban érkezik az Elek Gábor vezette Esztergom kedden, majd vasárnap az Esbjerg otthonában lép pályára (jövő vasárnap pedig a dánok érkeznek Érdre).

„Ez lesz az első alkalom, hogy visszatérek Esbjergbe ellenfélként, már várom. Hatvan percig csak a meccsre koncentrálok és arra, hogy győzelemmel távozzunk” – tekintett előre Jensen.

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Irányítói vezérletével nyerhetett volna a hazai csapat, azonban Elizabeth Omoregie kapufára lőtte a meccslabdát.

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