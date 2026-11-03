Szavazás: melyik volt a magyar futball elmúlt évtizedeinek legemlékezetesebb öngólja?

SOLTÉSZ DOMINIK MELLBEVÁGÓ ÉLMÉNYE A HONVÉD ELLEN

Nem akármilyen jelenettel indult a Kisvárda kispesti vendégjátéka, Soltész Dominik egy beadást mellel akart hazatenni kapusának, de Ilija Popovics lábai között valahogy elgurult a labda. Végül ezzel a góllal a fővárosiak megnyerték a mérkőzést.

CLAUDIU BUMBA KIGURÍTOTTA A KUPÁBÓL AZ ETO-T

A hétközi Magyar Kupa-fordulóban ritkán látható öngólt hozott össze az ETO FC, Claudiu Bumba ugyanis elgurította a labdát a kimozduló kapusa, Megyeri Balázs mellett, így a ZTE végül továbbjutott a párharcból (az öngól 2.07-től látható)

FODOR TAMÁS EMELÉSE AZ FTC ELLEN

A Magyar Kupa múlt heti, legjobb 16 közé jutásért vívott mérkőzésén az FTC a Bicske otthonában az 5. percben máris előnybe került: egy nem túl veszélyesen szövődő ferencvárosi támadás vége felé közeledve a menteni igyekvő Fodor Tamás átemelte a labdát kapusa fölött – ez volt a 4–1-es vendégsikert hozó találkozó első gólja.

Az elmúlt egy hétben esett három öngól adta az ötletet, hogy felidézzük a magyar labdarúgás elmúlt évtizedeinek nehezen felejthető, vagy éppen látványos, esetenként kissé komikus megmozdulás végén esett öngóljait. Listánk korántsem teljes, ám bőven akadnak közöttük olyan találatok, amelyekről hosszú heteken, hónapokon – sőt akár éveken – át beszéltek még a szurkolók. Egyben persze olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, számukra melyik a legemlékezetesebb öngól a felsoroltak közül, ha pedig nincs köztük, hozzászólásukkal bővítsék a listát!

JÓZSA MIKLÓS UTOLSÓ FRADI-MECCSE

Kezdésként egy mai szemmel már kissé furcsa jelenet, 1991 márciusából, amikor még a kapusok kézzel megfoghatták a hazaadott labdát. A Ferencváros az Üllői úton fogadta a DVSC-t és már a 2. percben hátrányba került, amikor Pintér Attila lapos hazagurítását a Ferencváros kapusa, a hosszú idő után ezen a mérkőzésen visszatérő Józsa Miklós valahogy nem tudta megfogni, pedig még hevenyészett vetődésfélét is bemutatott, hiába. Végül a zöld-fehérek megúszták védelmük korai kapitulációját és 3–2-re győztek. Más kérdés, hogy Józsának ez volt utolsó mérkőzése a zöld-fehéreknél, a bajnoki ezüstéremmel záruló idényben több lehetőséget már nem kapott, s az idény végén távozott az Üllői útról.

ARANYOS IMRE ÉS EGY „ÉRDEKES DOLOG”

Az idén 60 éves, korábbi háromszoros válogatott középpályás az 1992–1993-as idényben került a Csank János keze alatt egyre markánsabbá formálódó Váchoz, ahol azonnal alapember lett. Az 5. fordulóban aztán kiütközött az összeszokottság hiánya: a BVSC elleni mérkőzés 80. percében jó 30 méterről emelt haza Koszta János kapus felé, aki fölött azonban átpattant, s a hálóba hullott a labda. A meccset ettől függetlenül 3–1-re megnyerte a Vác.

TURBÉK ISTVÁN UTOLSÓ ÖNGÓLJA

Tizenkét éven át tartó élvonalbeli pályafutása során az utolsó, az 1993–1994-es idényt az MTK színeiben teljesítette az akkor 30 éves rutinos hátvéd, aki a Sopron elleni bajnokin alig fél perc elteltével a kezdőkörnél előbb telibe találta a rátámadó sopronit, Deák Gábort, majd úgy döntött, inkább hazateszi a labdát Piel Zoltánnak – nem volt egy nagy ötlet, a labda ugyanis a kapus lába alatt valahogy átcsúszott és a jobb alsó sarokban kötött ki. A karrierje utolsó, szám szerint negyedik NB I-es öngólját vétő Turbék alig húsz perccel később még egy sárga lapot is kapott, végül Popovics Sándor a 33. percben lecserélte – a kameruni légiós, Jessy így mutatkozhatott be az NB I-ben, Turbék pedig lapunktól a ritkaságszámba menő 2-es osztályzatot kapta a pályán töltött idejére...

SZŰCS LAJOS A KUPADÖNTŐN

Meleg májusi délutánra esett 2003-ban a Magyar Kupa döntője, s hogy a verőfényes napsütés vakító hatását ellensúlyozza, Szűcs Lajos, a Ferencváros kapusa – tőle nem szokatlanul – fehér sildes sapkában védett a DVSC ellen. Az viszont szokatlan volt, ahogy az első félidő közepén meglehetősen suta mozdulattal próbálta megszelídíteni Dragan Vukmir talán túlzottan is erősen hazaadott labdáját, amit végül bal lábbal a jobb alsó sarokba segített az akkor 30 éves kapus. Szűcsnek azonban szerencséje volt – legalábbis abból a szempontból, hogy a második félidőben duplázó Tököli Attila megmentette, így végül kupagyőztesként ünnepelhetett a lefújás után.

TOKODY TIBOR, AZ ÖRÖK KLASSZIKUS I.

Akár az is eszünkbe juthatna Tokodyról, hogy 2001 novemberében alig két perccel a beállása után Macedónia ellen első felnőttválogatott meccsén megszerezte első gólját. De nem, az akkor az Újpestnél szereplő támadó akkor már fél éve túl volt azon a pillanaton, amivel örökre bevéste nevét a honi futballemlékezetbe: 2001 tavaszán a lila-fehérek a Dunaferrt fogadták , s a második félidő elején Lengyel bombáját Bíró Szabolcs lábbal védte, a kipattanót Tokody 10 méterre a kaputól lekezelte, majd jól megnézte magának a saját kapujának bal oldalát, s jobbal be is bombázta, öngól. A házigazdák vezetőedzője, a későbbi MLSZ-elnök Kisteleki István pár percen belül le is cserélte a fiatal támadót, s a végén az Újpest azért a három ponttal igyekezett javítani Tokody lelki állapotán, mert az utolsó tíz percben sikerült a fordítás (3–2).

PAVOL DURICA, AZ ÖRÖK KLASSZIKUS II.

Néhány hét, és összesen nagyjából másfél félidőnyi pályán töltött játékidő elég volt Pavol Duricának 2008 márciusában, hogy legalábbis egy lapra kerüljön Tokodyval. A 2007–2008-as idényben, a Magyar Kupa negyeddöntőjének visszavágóján a hajrában tizenegyeshez jutott a 2–1-re vezető DVSC az első meccset 2–1-re megnyerő Videoton ellen, vagyis ha a Loki berúgja a büntetőt, továbbjut. Kell-e mondani, Sebők Zsolt kivédte Takács Zoltán kísérletét, a kipattanóra viszont érkezett a vendégek szlovák védője, és irgalmatlan erővel a saját kapujának bal felső sarkába bombázott. Durica alig öt héttel korábban érkezett a fehérváriakhoz kölcsönbe a pozsonyi Petrzalkától, öt nappal a meccs után pedig már mehetett is vissza az anyaklubjához. Pályafutása ezt követően megtört, az akkor 25 éves középpályás még a DAC-nál próbálkozott élvonalbeli futballal, aztán az osztrák és szlovák alacsonyabb osztályokban szerepelt, végül felhagyott a labdarúgással.

AMIKOR KIM OJO MEGVÁLASZOLTA „A HOGYAN KELL MAGAS MINŐSÉGŰ LUFTOT RÚGNI A KAPU TORKÁBAN?” KÉRDÉST

A szövegközi címben jelzettnél többről valóban nincs itt szó, az Újpest nigériai támadója 2014 novemberében, második NB I-es meccsén, a kecskeméti Széktói Stadionban, alig öt perc játék után egy hazai szögletet követően a saját kapuja előtt rúgott luftot, s a labda a támaszkodó lábáról perdült csapata kapuja irányába, Balajcza Szabolcs már csak a gólvonal mögül tudta kitolni a labdát. Az akkor 26 éves Ojo a meccset végigjátszotta, a Kecskemét 2–0-ra győzött, de gólt nem szerzett, ugyanis a második találat is öngól volt, Balogh Balázs is a saját kapujába talált.

AMIKOR SZEKERES ADRIÁN VÁLASZOLT UGYANERRE A KÉRDÉSRE

Szintén 2014-ben járunk, néhány hónappal Ojo alakítása előtt, amikor az előző idény végén az MTK–Puskás Akadémia találkozón a felcsútiak védője, Szekeres Adrián a nigériai csatár mintegy előfutáraként szintén a saját ötösén belül „rúgja fülön” a labdát, ami aztán a lábáról a kapu jobb oldalába pattog. A 2009-ben U20-as vb-bronzérmes bekk akkori csapata így 2–1-re kikapott a nevelőegyesületétől.

EGY KORSZAK VÉGE – DEVECSERI ÖNGÓLJA

A magyar válogatottnál is előfordult, hogy egy-egy játékos a saját kapujába talált, ám az elmúlt másfél évtizedből talán Devecseri Szilárd neve ugrik be elsőként az öngólról a magyar futballbarátoknak. Az akkor a Haladás színeiben szereplő 23 éves védő némi meglepetésre került be Egervári Sándor szövetségi kapitány románok és észtek ellen készülő válogatott keretébe a 2013 szeptemberében esedékes vb-selejtezőkre. Végül utóbbiak ellen debütált, majd az októberi, Hollandia és Andorra elleni keretben is helyet kapott, s az első meccsen a hollandok ellen a szünetben az oranje 4–0-s vezetésénél szállt be. Egy sárga lap után viszont a 65. percben egy beadást a saját kapujába fejelt, ezzel lett 6–1. Nyilván nem ezen a gólon múlott a magyar vereség, a találat mégis egy korszak lezárását szimbolizálja: az Egervári-éra utolsó újoncai egyikének öngóljával szállt el végleg a hit a szurkolókból, hogy ez a szerethető csapat valóban rászolgálna a pótselejtezős helyre – elméleti esélye még volt rá a 8–1-es vereség ellenére. Az amszterdami égés után Egervári lemondott, Devecseri pedig az Andorra elleni záró selejtező után nem kapott többet meghívót a nemzeti csapatba.

A FINNEK ELLENI FLIPPER-ÖNGÓL

Belegondolni is szörnyű, hogy jövő ilyenkor már azt mondhatjuk: elmúlt 30 éves minden idők legvalószínűtlenebb öngólja, amely a magyar válogatott javára esett. A helyszín Finnország, az Olimpiai Stadion Helsinkiben 1997 októberében, a helyzet pedig egyértelmű: ha a finnek nyernek, ők mennek a pótselejtezőbe, más eredmény esetén a mieink. A 62. perctől a finnek vezettek, s egygólos előnyüket őrizve várták a hármas sípszót. Jött aztán a 91. perc, és Keresztúri András balról belőtt szöglete, amit Halmai Gábor még továbbcsúsztatott, de ő volt az utolsó magyar, aki hozzáért a labdához, merthogy Sami Hyypiä mentési kísérlete után a saját kapuja felé pattant a labda, Sami Mahlio a kapufa mellől pedig a dermedten álló Teuvo Moilanen kapus hátára bikázta a labdát, onnan meg a gólvonal mögé került. Horváth Ferenc eksztázisban, Faragó Richard riporter tippre úgy két hétre berekedt, az ország eufóriába került, aztán egy hónap múlva jöttek a jugoszlávok...