Vitális Milán: Olyanokkal játszhatok együtt, akiket eddig a tévében néztem

– Nyáron a világ egyik leghíresebb városába költözött, hogy egy szurkolótáborát, tradícióit és jelenét tekintve is hatalmas klubba igazoljon. Milyen elvárásokkal szembesült?

– Óriási megtiszteltetés és büszkeség, hogy itt játszhatok, eleinte nem is tudatosult bennem, mekkora klubhoz, micsoda közönséghez kerültem – mesélte lapunk megkeresésére Vitális Milán, az AEK Athén 12-szeres magyar válogatott középpályása. – A lehető legjobb helyen vagyok, hiszen erősebb bajnokságban játszom, már az edzéseken rengeteget fejlődök, nem beszélve a meccsekről.

– Az Eb-győztes Joao Mário, a klublegenda Petrosz Mantalosz, vagy a vb-bronzérmes Lovro Majer is a posztriválisai közé tartozik, de a többi csapatrész is tele sztárokkal. Inspiráló a küzdelem a csapatba kerülésért?

– Amikor sorolta a neveket, kicsit ki is rázott a hideg. A pályán kívül is jó emberek, és nem véletlenül értek el sikereket a pályafutásuk során. Olyanokkal futballozom együtt, akiket korábban a televízióban figyeltem, ez igencsak megtisztelő, igyekszem élvezni ezeket a pillanatokat.

– Átértékelte a saját képességeit, miután Győrből Athénba került?

– Már az első napokban egyértelművé vált, hogy ami elég otthon, az itt nem lesz az. De magabiztosan kijelenthetem, hogy egy hét alatt belerázódtam a ritmusba és az életbe. Kiváló stáb irányít minket, jó a csapat, csak tanulni lehet mindenkitől.

– Beilleszkedésekor fontos szerepet játszott az akkor már fél éve az AEK-ban futballozó Varga Barnabás?

– A feleségemmel rengeteget köszönhetünk neki és párjának. Kérdés nélkül, mindenben azonnal rendelkezésünkre álltak a pályán kívüli ügyintézésben, eligazodásban. Ha a dunaszerdahelyi időszakomat nem számítom légióskodásnak, nagyon pozitív, hogy ilyen csapattárssal kezdhettem el külföldön játszani. Bízom benne, hogy sokáig folytathatjuk együtt.

– Korábban a válogatottban voltak csak csapattársak, ellenfélként ETO–Ferencváros-meccseken, sőt, egyszer Gyirmót–ETO NB II-es rangadón csaptak össze. Milyen klubtársként együtt játszani?

– Elképesztő, amit művel, amikor fejelni kell, életemben nem láttam hasonlót. Nem biztos, hogy látszik, de a munkabírása, mentalitása is lenyűgöző. Rengeteget segít a védekezésben, emellett a legveszélyesebb csatár, akivel valaha játszottam.

– Az első pillanattól fontos láncszeme az AEK-nek, viszont olykor végigjátssza a mérkőzéseket, néha csupán perceket kap. Mi az oka a rotálásnak?

– A keretet húsz-huszonöt játékos alkotja, aki bármikor játékra kész. Marko Nikolics a lehető legjobb edző nekem, odafigyel rá, hogy a sérülések elkerüljenek. Ahhoz képest, hogy nemrég igazoltak le, sok lehetőséget kaptam.

– Gólja és gólpasszai is vannak már. Megtalálták a legjobb pozícióját a pályán?

– Nem lehet összehasonlítani az AEK-t az ETO-val, mert itt két középpályás van, ott három volt. Megváltozott a szerepem az előző klubomhoz képest, de a mostani feladatkörömet is nagyon szeretem. A csapat játékfelfogása pedig a válogatottétól tér el, így azzal sem lehet összehasonlítani. Én mindenre vevő vagyok.

– A nyár elején még öt-hat ezer néző előtt a BL-selejtezőben futballozott. A főtáblán már háromszor is pályára lépett, győzött is a Bajnokok Ligájában tízezrek előtt: álomszerűek a BL-esték?

– Már azt sem hittem el, hogy az első edzőmeccsemen, amelyen gólt is szereztem, húszezren tomboltak a lelátón. Elképesztő hangulatban játszottunk, a Bajnokok Ligája-szereplésre pedig tényleg nincs jobb szó, álomszerű. Igyekszem ezeket az álmokat tovább élni, bízom benne, hogy minél többször lehetőséget kapok, akár a Real Madrid ellen is.

– Lát esélyt a legjobb huszonnégybe jutásra?

– Ha tesszük a dolgunkat, és a legjobb formánkat nyújtjuk, igen. Az biztos, hogy szeretnénk továbbjutni.

– Néhányan tudják, hogy nagy Barcelona-szurkoló. Mit érzett, mikor megtudta, hogy a Real Madrid is az ellenfelek között lesz?

– Nagyon örültem, de az igazat megvallva bárkit szívesen láttam az ellenfelek között. Olyan csapatok és játékosok ellen küzdhetek, akiket eddig a televízióban néztem.

– Az alig több, mint egy hete lejátszott el Clásicót sikerült megemésztenie?

– Nem szívesen beszélek róla, fájó… Megérdemelten nyert a Real Madrid, a Barcelona nem volt az igazi, de a bajnokság végén biztosan a katalánok ünnepelnek majd!

– Az AEK-nél is hasonlóak a célok? Minden serleget el kell hódítani?

– Abszolút reális cél. Az AEK olyan klub, amely minden évben trófeákat szeretne nyerni, tehát a bajnoki címvédés és a kupagyőzelem is a szemünk előtt lebeg.

– Viharos körülmények között távozott Győrből. Maradt tüske önben?

– Tudtam, hogy megkapom a kérdést, de nem akarok ezzel foglalkozni már, minden érdekelt fél a lehető legjobban jött ki az ügyből. Minden meccsét nézem az ETO-nak, aktívan követem az eseményeket. Több korábbi játékostársammal is tartom a kapcsolatot, viszonylag sokat beszélgetünk. Csak remélni tudom, hogy sikerül megvédeniük a bajnoki címünket.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

Kedd

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)

21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

Szerda

18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)



