A második félidőben parádézott a ZTE, három góllal győzte le az MTK-t

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ZTE FC–MTK BUDAPEST 3–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Theodoros, Horváth Zoltán)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi (J. Calderón, 67.), Peraza (F. Vera, 67.), Penalba, Csonka A. – Kujovic (Kiss B., 78.), Amato – Maxsuell, Krevszun, Marlon Santos (Arthur Henrique, 78.) – Machado (L. Alfonso, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

MTK: Varga B. – Varju, S. Radic, Armalas, Mikolay (Bognár I., 69.) – Kata, A. Zeljkovic (Varga D., 85.) – Jurek, Hinora (Klausz, 69.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 85.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Marlon Santos (65.), Machado (81.), Amato (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

NEM A KEDVENC ELLENFELE a Zalaegerszegnek az MTK Budapest. A két csapat legutóbbi tíz egymás elleni mérkőzéséből csupán egyet nyert meg a zalai klub, legutóbb 2023 augusztusában győzött, mégpedig a ZTE Arénában 2–1-re. Most joggal bízott az újabb sikerben, egyrészt hazai környezetben sokkal jobban teljesít, s az eddigi összes pontját otthon szerezte, másrészt az MTK nem jó formában érkezett a meccsre, ugyanis az előző négy bajnokijából hármat is elveszített, ezt megelőzően az Üllői úton kapott ki 5–0-ra a Ferencvárostól.

Előjelek ide vagy oda, az első tíz percben mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de a fővárosiaké volt a veszélyesebb, előbb Marlon Santos futott el a jobb oldalon, középen Matheus Machado hiába várta üresen a labdát, pontatlan volt a beadás, később Hinora Kristóf lőtt a jobb sarok felé, azonban Gundel-Takács Bence látványos vetődéssel hárított. Nem sokkal később megint a Zalaegerszeg kapusának kellett védenie, ezúttal Komáromi György fejese után ütötte ki a labdát. Jobban játszott az MTK Budapest, inkább a fővárosiak akarata érvényesült, míg a középpályán a Kata Mihály, Adrian Zeljkovic kettős remekül futballozott, addig a hazaiaknak még a labdakihozatal is nehézséget okozott. A 31. percben először kellett védenie Varga Bencének, ám Marlon Santos éles szögből leadott lövését követően nem volt nehéz dolga. Néhány perccel később hiába vetődött Danilo Krevszun távoli lövését követően, a labda a bal oldali kapufáról pattant az alapvonalon túlra. A válogatottban szeptemberben bemutatkozó Jurek Gábor az első félidő hajrájában villant meg először, azonban hiába cselezte szépen lövőhelyzetbe magát, fölé durrantott.

Nem volt magas színvonalú futball az első félidőben, melynek első felében inkább az MTK Budapest, a második részében pedig a ZTE FC játszott valamivel jobban, de a látottak alapján nem volt csoda, hogy nem született gól.