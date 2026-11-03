Labdarúgás: csaknem 1200 fiatalperc az NB I 12. fordulójában
A labdarúgó NB I tizenkettedik fordulójában 1198 percet kaptak a 2006-ban vagy annál később született magyar játékosok. A Kispest-Honvéd és a Vasas adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenkettedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Kispest-Honvéd hazai pályán 1–0-ra nyert a Kisvárda ellen. A piros-feketéknél
végigjátszotta a meccset a 17 éves Somogyi Tamás, valamint 86 percet volt pályán a 19 esztendős...
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