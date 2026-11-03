Labdarúgás: csaknem 1200 fiatalperc az NB I 12. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenkettedik fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Kispest-Honvéd hazai pályán 1–0-ra nyert a Kisvárda ellen. A piros-feketéknél

végigjátszotta a meccset a 17 éves Somogyi Tamás, valamint 86 percet volt pályán a 19 esztendős...

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