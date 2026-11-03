Kijelölték a Milan elleni meccs játékvezetőjét – a Fradinak egyszer már szerencsét hozott

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) adatbázisa szerint Urs Schnyder munkáját két honfitársa, Marco Zürcher és Benjamin Zürcher segíti asszisztensként (ők ikrek), a negyedik játékvezető Sven Wolfensberger lesz, a videobíró a szintén svájci Lukas Fähndrich, míg az ő keze alá a német Robert Schröder dolgozik majd.

A 40 éves Schnydert jelenleg a második számú svájci játékvezetőként emlegetik; volt hat mérkőzése a Bajnokok Ligájában, és a Ferencváros számára sem ismeretlen: 2023 nyarán, a Konferencialigában ő vezette a Zalgiris Vilnius elleni playoff budapesti, 3–0-s magyar győzelmet hozó visszavágóját.

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