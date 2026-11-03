Csennai tenisztorna: Udvardy ismét korán búcsúzott

A világranglistán 86. játékos kedden az amerikai Robin Montgomeryvel csapott össze, pályafutása során először. A 151. helyen álló rivális 4:4-nél brékelt, majd kiszerválta a nyitószettet, ezután viszont a kaposvári születésű teniszező gyorsan 5:0-ra elhúzott, és hamarosan kiegyenlített. Az utolsó felvonásban ismét az idei US Openen párosban döntős amerikai volt jobb, a 28 éves magyar 1:1 után már egyetlen gémet sem nyert. A találkozó 1 óra 44 percig tartott.

Udvardy – aki nem lesz ott a hónap végén az amerikaiak elleni Billie Jean King-kupa-osztályozón Floridában – sorozatban a harmadik versenyéről távozik nyeretlenül, és az augusztusi US Open óta 1/4 a győzelmi mérlege.

TENISZ

WTA 250-ES TORNA, CSENNAI

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Robin Montgomery (amerikai)–Udvardy Panna (4.) 6:4, 1:6, 6:1



