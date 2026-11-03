Az MTK megvált Pinezits Máté vezetőedzőtől – hivatalos

Az új vezetőedző személyéről a klub később ad tájékoztatást; a hétvégi bajnoki fordulóban a csapat korábbi labdarúgója, a Pinezits-stábban asszisztens edzőként dolgozó Kanta József irányítja a kék-fehéreket, az ellenfél a Kispest-Honvéd lesz szombat délután 16.45-kor.

Az MTK a hétvégén 3–0-ra kikapott Zalaegerszegen, és a mérkőzés után Pinezits Máté többek között így fogalmazott: „Szeretném kiemelni, hogy a felelősség csak az enyém. Ugyanazok a hibák jönnek elő hétről hétre, nekem pedig vállalnom kell ezért a felelősséget.”

Az MTK a legutóbbi hat fordulóban ötször kikapott, és 12 pontjával a 10. helyen áll.

Pinezits Máté a vezetőség 2025. decemberi döntése nyomán vette át a vezetőedzői feladatokat Horváth Dávidtól.

A szakmai stábból Pinezits mellett távozik Lednitzky András asszisztens edző is.

Az NB I mostani idényében ez az első szakvezetőcsere; a napokban készített összeállításunkban többek között arról írtunk, hogy a 12 csapatos NB I 2015-ös elindítása még egyszer sem voltak ilyen türelmesek a klubvezetők – azóta a mostani kiírás az első, amelyikben nem volt edzőváltás a bajnokság első harmadában.