Szétlövés után verte a Boston Bruins a Golden Knightsot – videók

B. A. P.B. A. P.
2026.11.03. 08:23
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David Pastrnak gólja döntötte el a szétlövést (Fotó: Getty Images)
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Boston Bruins NHL Detroit Red Wings Colorado Avalanache NHL-alapszakasz
Az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) alapszakaszának hétfői játéknapján szétlövés után folytatta remek hazai sorozatát a Boston Bruins. A Detroit Red Wings Floridában, míg a Colorado Avalanche Chicagóban jutott öt gólig.

Előbb James Hagens szerezte meg idénybeli hatodik gólját, majd Morgan Geekie emberelőnyből növelte a Boston Bruins előnyét, de a Vegas Golden Knights kétgólos hátrányból is egyenlített. A hosszabbítás sem hozott döntést, jöhetett a szétlövés. Jeremy Swayman mindhárom vendéglövést hárította, a harmadik körben David Pastrnák találatával így a Boston örülhetett. A Bruins sorozatban a hatodik hazai győzelmét aratta. Swayman 23, míg a vendégeknél Carter Hart 27 védéssel zárt.

A Detroit az első és a második harmadban is vezetést szerzett Floridában, ám a Panthers mindkétszer válaszolt. A záró játékrészben azonban 45 másodperc alatt kétszer is lecsapott a Red Wings, és Sam Bennett ugyan még szépített, de Emmitt Finnie üres kapus találata eldöntötte a találkozót. A vendégeknél Andrew Copp és Moritz Seider is két gólpasszal zárt, míg Michael Brandsegg-Nygard a gólja mellett egy assziszttal segítette csapatát.

A Detroithoz hasonlóan idegenben jutott öt gólig a Colorado is. Nazem Kadri és Jaden Schwartz is két-két góllal jelentkezett, TJ Hughes pedig két gólpasszt jegyzett a Blackhawks otthonában. Az Avalanche a legutóbbi 19 meccsén a 15. győzelmét szerezte a Chicago ellen. 

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ
Boston Bruins–Vegas Golden Nights 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után
Florida Panthers–Detroit Red Wings 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)
Chicago Blackhawks–Colorado Avalanche 2–5 (2–2, 0–2, 0–1)
San Jose Sharks–Calgary Flames 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)

 

Boston Bruins NHL Detroit Red Wings Colorado Avalanache NHL-alapszakasz
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