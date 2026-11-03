Szétlövés után verte a Boston Bruins a Golden Knightsot – videók

Előbb James Hagens szerezte meg idénybeli hatodik gólját, majd Morgan Geekie emberelőnyből növelte a Boston Bruins előnyét, de a Vegas Golden Knights kétgólos hátrányból is egyenlített. A hosszabbítás sem hozott döntést, jöhetett a szétlövés. Jeremy Swayman mindhárom vendéglövést hárította, a harmadik körben David Pastrnák találatával így a Boston örülhetett. A Bruins sorozatban a hatodik hazai győzelmét aratta. Swayman 23, míg a vendégeknél Carter Hart 27 védéssel zárt.

A Detroit az első és a második harmadban is vezetést szerzett Floridában, ám a Panthers mindkétszer válaszolt. A záró játékrészben azonban 45 másodperc alatt kétszer is lecsapott a Red Wings, és Sam Bennett ugyan még szépített, de Emmitt Finnie üres kapus találata eldöntötte a találkozót. A vendégeknél Andrew Copp és Moritz Seider is két gólpasszal zárt, míg Michael Brandsegg-Nygard a gólja mellett egy assziszttal segítette csapatát.

A Detroithoz hasonlóan idegenben jutott öt gólig a Colorado is. Nazem Kadri és Jaden Schwartz is két-két góllal jelentkezett, TJ Hughes pedig két gólpasszt jegyzett a Blackhawks otthonában. Az Avalanche a legutóbbi 19 meccsén a 15. győzelmét szerezte a Chicago ellen.

JÉGKORONG, NHL, ALAPSZAKASZ

Boston Bruins–Vegas Golden Nights 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövés után

Florida Panthers–Detroit Red Wings 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

Chicago Blackhawks–Colorado Avalanche 2–5 (2–2, 0–2, 0–1)

San Jose Sharks–Calgary Flames 1–2 (0–1, 0–0, 1–1)