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A Vasas otthonában nyert az MTK a női kézilabda NB I-ben

T. Z.T. Z.
2026.11.01. 19:42
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Az MTK nyerni tudott a Vasas vendégeként (Fotó: MTK Budapest Női Kézilabda/Facebook)
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MTK Budapest Eszterházy SC női kézi NB I Vasas SC női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 7. fordulójának vasárnapi játéknapján az MTK idegenben nagy csatában nyert a Vasas ellen, míg a Szombathely Egerből hozta el a két pontot.

A Vasas sokáig még vezetett odahaza az MTK elleni bajnokin, a hajrát azonban jobban bírták a kék-fehérek, ennek köszönhetően 30–28-ra megnyerték a mérkőzést. A győztes csapatot Szabó Laura 10 góllal segítette, míg az angyalföldieknél Ogonovszky Eszter hat gólig jutott.

A nap másik mérkőzésén az Eszterházy SC hetedik bajnokiját is elveszítette. Az újonc egri egyetemisták hazai pályán 34–31-re maradtak alul a Szombathellyel szemben. A mérkőzés két kiemelkedő egyéni teljesítményt is hozott a vendégek részéről: Kristina Belcsikova ugyanis 10-szer talált az ellenfél kapujába, Pődör Blanka pedig 12-szer volt eredményes. Az egriek legjobbja a nyolc góllal záró Orell Bettina volt. 

KÉZILABDA
NŐI NB I
7. FORDULÓ
Vasas SC–MTK Budapest 28–30 (13–14)
Eszterházy SC–Gravitáció Szombathelyi KKA 31–34 (12–17)
Jegyzőkönyvek hamarosan!

 

 

MTK Budapest Eszterházy SC női kézi NB I Vasas SC női kézilabda NB I
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