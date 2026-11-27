Ami Baranyában a Pécs–Komló, Komárom-Esztergomban a Tatabánya–Dorog, Zalában a Zete–Nagykanizsa vagy Borsodban a Diósgyőr–Ózd (esetleg –Kazincbarcika, –Mezőkövesd vagy még korábbról –Pereces) volt, az az ország északkeleti csücskében immár második éve a Nyíregyháza–Kisvárda. Illetve Kisvárda–Szpari, hiszen szombaton a „kisebbik szabolcsi testvér” otthonában rendezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei derbit az NB I-ben. Különös, de az élvonal 2026–2027-es idényében ez a két csapat képviseli csak ugyanazt a megyét, holott a közelmúltban sokkal gyakoribbak voltak a Fejér megyei (Vidi–Puskás Akadémia) vagy éppen a borsodi (DVTK–Mezőkövesd és –Kazincbarcika) helyi rangadók.

Pedig 1980-ig nemhogy két, egyetlen szabolcsi klub sem szerepelt az NB I-ben, és minthogy a Szpari onnantól kezdve is inkább liftezett az első és másodosztály között (mígnem 2015-ben az NB III-ba száműzték licenc híján), semmint hosszabb időre megvetette volna ott a lábát, az NB II-ben számított nagy eseménynek, ha megyei riválissal találhatta szemben magát a Nyíregyháza. Még 1978–1979-ben három reprezentánsa is volt az ország „legészakkeletibb” szegletének, hiszen az NYVSSC mellett ott volt a másodosztály mezőnyében a katonacsapatnak számító nyírteleki Asztalos János SE, továbbá a későbbi 24-szeres válogatott és Mexikóban világbajnoki résztvevő Dajka Lászlót 18-19 éves korában foglalkoztató Kisvárda.

A Tiszavasvári 1993-ban jutott a másodosztályba, épp akkor, amikor a Nyíregyházi FC kiesett oda az élvonalból. A vasváriak anyagi lehetőségei nagyságrendekkel jobbak voltak, mint a megyeszékhely csapatáé, hiszen mögöttük állt a településen működő, amerikai hátterű gyógyszergyár, az Alkaloida, vagyis akkor már az ICN. Az NYFC viszont 1997-ben a megszűnés határára került, ezt érzékelve Tiszavasváriba csábították a nyíregyházi vezetőedzőt, Kiss Miklóst. A játékoskeretből is követték volna őt többen, de a két klub elöljárói „meg nem támadási egyezményt” kötöttek, az egyedüli kivételt az akkor már a negyvenes éveihez közelebb járó középpályás jelentette, aki amikor leült tárgyalni a tiszavasvári vezetőkkel, félénken, szinte szégyenkezve mondta be fizetési igényként a Nyíregyházán keresett pénze dupláját. Aztán ő lepődött meg a legjobban, hogy ezen új csapatának elöljárói mintegy húsz százalékot felfelé „alkudtak”, mondván, ennél kevesebbet náluk senki sem keres… Vagy. Többször szem- és fültanúi voltunk, amikor egy-egy hazai győzelmet követően a játékosok fegyelmezetten, a helyükön ülve várták az öltözőben az egyesületi elöljárót, aki akkor jelentette be, hogy hány százezret is ért csapatszinten nekik az a győzelem, és a hátsó zsebéből előhúzva elegánsan a gyúrópadra is dobta a csinos kis összeget. (Ezenközben Nyíregyházán 1993-ban megváltást jelentett és a következő néhány havi fizetést megoldotta, amikor az akkor még kiskőrösi klubvezető, Stadler József magánhelikopterrel érkezve diplomatatáskában hozta magával és adta át a Szpari vezetőinek a Csehi Zoltán játékjogáért kínált hárommilliós vételárat.)

Közben 1995–1996-ban megint három szabolcsi indulója is volt az NB II Keleti csoportjának. A két említett csapathoz ugyanis csatlakozott a Sényő, és az 1400 lelkes falu legjobbjainak egyéves másodosztályú időszakát is legendák övezik. Az hagyján, hogy nemhogy a meccsek, szinte valamennyi edzés után kisebbfajta lakodalmat ülhettek a játékosok, de a berkeken belül is történtek olyasmik, amiket máig emlegetnek a térség futballkedvelői. A téli szünetre szinte reménytelenné vált a csapat helyzete a bennmaradást illetően, de érkezett többek között a kapuba az akkor 39 éves debreceni legenda, Mező József, szépen termelte a gólokat a moldovai Valerij Kapacina (akkor még Capatina néven szerepelt a jegyzőkönyvekben), de mindenekelőtt a nem túl ismert edzőről, Falatovics Lászlóról szólt a történet. Sajátos motivációs eszközeiről magunk is többször meggyőződhettünk, de a lényeg: a mester benn tartotta a Sényőt, amely mégsem vállalta az indulást az 1996–1997-es idényben, mert a felkészülés közben az egyik kulcsjátékos jelezte, továbbállna az NB III-as Demecserhez, és ezen egy átkártyázott éjszaka során úgy összevesztek egymással a szponzorok, hogy azon nyomban bejelentették az egyesület megszűnését.

És ha már Demecser… A következő újkori szabolcsi sikercsapat – hiszik vagy sem – még az NB I-ben is szerepelt. Mondjuk, ehhez egy televíziós jogvita is kellett, hiszen az MLSZ akkori elnöke úgy cselezte ki a közvetítési jogokat birtokló szaknévsoros Bodnár Györgyöt, hogy az élvonalat 1998-ban átnevezte Professzionális Nemzeti Bajnokságra (PNB), a másodosztályból pedig NB I-et kreált. Oda pedig 1999-ben került fel a Demecser. A csapatot vitte is egy darabig a lendület, no meg a településvezető Fáky László által innen-onnan elővarázsolt pénz, olyan edzői voltak az alakulatnak, mint a korábbi nagybányai és Dinamo Bucuresti-játékos, az utóbbi színeiben az AC Milan elleni 1976-os UEFA-kupa-párharc mindkét mérkőzésén pályára lépő Rozsnyai Béla (akkor még Adalbert Rozsnyai néven) vagy éppen Bozai Gyula és Strausz László. Sőt, még Aczél Zoltán is, aki Aubel Zsolttal és Forrai Attilával érkezett a fővárosból „csomagban” a kemecsei járásban található, nem épp ingergazdag kisvárosba, ahol aztán idővel játékos-edzői minőségben is igyekezett helytállni. De nyilván a londoni Wembley-hez meg a milánói San Siróhoz, BL-döntőkhöz, de itthon legalábbis az Üllői úti Fradi–Dózsákhoz szokott Puhl Sándor sem pályafutása csúcsaként tekintett arra a szép márciusi szombatra, amikor a Demecser–Komárom meccsen fújhatta ott a sípot…

Amúgy pedig Fáky László tényleg mindent megtett a klubért. A 2000-es évek elején még azt is kilobbizta, hogy a demecseri sporttelep is bekerüljön a stadionrekonstrukciós programba, így kapott villanyvilágítást a „műhely”. Más kérdés, hogy amikor az egyik edzésen felkapcsolták a pálya mellett a villanyt, azzal egyidejűleg a városka háztartásainak jelentős részében áramszünet állt be…

Tavaly a Diósgyőrrel, a Kazincbarcikával és a stabil élvonalbeli DVSC-vel még ötre rúgott az (észak)keleti csapatok száma az NB I-ben. A két borsodi már elbúcsúzott, és jelenleg a szabolcsiak állnak kiesésre és osztályozóra, így még az is meglehet, ismét az NB II-ben íródik tovább a szabolcsi mese, de szombat este még az élvonalban feszül egymásnak a Kisvárda és a Nyíregyháza.

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