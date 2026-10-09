Nemzeti Sportrádió

Tíz gólt lőtt a DEAC; csak ikszelt a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.09. 22:52
null
Gálázott a debreceni csapat (Fotó: deac.hu)
Címkék
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I 8. fordulójának pénteki játéknapján a Berettyóújfalu, a DEAC és a Nyírbátor hazai pályán, az Airnergy idegenben nyert, viszont a Nyíregyháza csak döntetlent játszott a H.O.P.E. Futsal vendégeként.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
Berettyóújfalu–TFSE 3–2
DEAC–Kincsem Lovaspark 10–1
Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 7–2
Aramis SE–Airnergy FC 2–4
H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza 0–0
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Újpest–Veszprém 4–2

A Nyíregyházától 6 pont levonva (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
Legfrissebb hírek

Már nem hibátlan a Veszprém, az Újpest nyerte a rangadót a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.10.08. 21:20

A svédeket is legyőzte a magyar válogatott a női futsal Eb-selejtezőben

Magyar válogatott
2026.10.08. 18:10

Női futsal Eb-selejtező: a bosnyákok legyőzésével kezdett a magyar válogatott

Magyar válogatott
2026.10.07. 18:12

Csak ikszelt idegenben az Újpest a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.10.05. 23:32

Gálázott a Veszprém és a DEAC a futsal NB I-ben

Labdarúgó NB I
2026.10.02. 22:38

Futsal vb-selejtező: három légiós a magyar keretben

Magyar válogatott
2026.10.02. 11:52

Futsal NB I: gálázott a DEAC és a Veszprém is

Labdarúgó NB I
2026.09.28. 23:02

Futsal NB I: hat pontot levontak a Nyíregyházától

Labdarúgó NB I
2026.09.26. 22:39