Tíz gólt lőtt a DEAC; csak ikszelt a Nyíregyháza a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I 8. fordulójának pénteki játéknapján a Berettyóújfalu, a DEAC és a Nyírbátor hazai pályán, az Airnergy idegenben nyert, viszont a Nyíregyháza csak döntetlent játszott a H.O.P.E. Futsal vendégeként.

FÉRFI FUTSAL NB I

8. FORDULÓ

Berettyóújfalu–TFSE 3–2

DEAC–Kincsem Lovaspark 10–1

Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 7–2

Aramis SE–Airnergy FC 2–4

H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza 0–0

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

Újpest–Veszprém 4–2 A Nyíregyházától 6 pont levonva (Forrás: adatbank.mlsz.hu)