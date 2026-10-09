Tíz gólt lőtt a DEAC; csak ikszelt a Nyíregyháza a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I 8. fordulójának pénteki játéknapján a Berettyóújfalu, a DEAC és a Nyírbátor hazai pályán, az Airnergy idegenben nyert, viszont a Nyíregyháza csak döntetlent játszott a H.O.P.E. Futsal vendégeként.
FÉRFI FUTSAL NB I
8. FORDULÓ
Berettyóújfalu–TFSE 3–2
DEAC–Kincsem Lovaspark 10–1
Nyírbátor–Magyar Futsal Akadémia 7–2
Aramis SE–Airnergy FC 2–4
H.O.P.E. Futsal–Nyíregyháza 0–0
CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK
Újpest–Veszprém 4–2
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